ബ്രണ്ണൻ കോളജ് വിവാദം: കെ.സുധാകരന് ഇനി മറുപടിയില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം ∙ ബ്രണ്ണൻ കോളജ് വിവാദത്തിൽ ഇനി പ്രതികരണത്തിനില്ലെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വ്യക്തമാക്കി. വിവാദത്തിന് അടിസ്ഥാനമായ അഭിമുഖത്തിലെ വിവരങ്ങൾ കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ കെ.സുധാകരൻ തന്നെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞതു മൂലമാണ് പ്രതികരിക്കാത്തതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

എന്നാൽ അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം സുധാകരൻ നിഷേധിക്കുകയല്ല, പകരം പ്രസിദ്ധീകരിക്കരുതെന്ന നിർദേശത്തോടെ പറഞ്ഞതാണല്ലോ എന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടിയിങ്ങനെ: ‘അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതെല്ലാവരും കേട്ടതാണല്ലോ, താൻ അക്കാര്യം പറഞ്ഞില്ല എന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ തുടർച്ചയായി പറയേണ്ട കാര്യമില്ല.’ നാൽപാടി വാസു കൊലക്കേസിൽ പുനരന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് കുടുംബത്തിന്റെ പരാതി ലഭിച്ചതായി അറിയില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി ഇങ്ങനെ

∙ വിവാദം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണോ? അങ്ങയെ ഇനിയും വിമർശിക്കുമെന്നാണു സുധാകരൻ പറഞ്ഞത്?

ഞാൻ‌ ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ വിമർശനം കേൾക്കാതിരുന്നിട്ടുണ്ടോ? എന്തെല്ലാം നീക്കങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എനിക്കു നേരെ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. അതൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല.

∙ ഏകാധിപതികൾക്കെതിരേ വിമർശനം അനിവാര്യമാണെന്നാണ് സുധാകരൻ പറയുന്നത്?

ജനങ്ങളെന്താണോ തീരുമാനിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നിൽക്കുകയാണല്ലോ ഞാൻ. മുൻപു പാർട്ടി പ്രവർത്തകനായി ഇരുന്നപ്പോഴും ഇപ്പോ‍ൾ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കുമ്പോഴുമുള്ള വിമർശനത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടല്ലോ. ജനങ്ങളുടെ വിലയിരുത്തൽ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണല്ലോ നിൽക്കുന്നത്.

∙ മക്കളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ സുധാകരൻ പദ്ധതിയിട്ടുവെന്നു താങ്കളോടു പറഞ്ഞത് കെ.ടി ജോസഫ് എന്ന വ്യക്തിയാണെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണോ?

ഞാൻ പറയാത്ത പേര് മറ്റാരെങ്കിലും പറഞ്ഞുവെന്നതിന്റെ പേരിൽ മാത്രം പറയാൻ തയാറല്ല.

∙ അന്നെന്തു കൊണ്ടാണ് ഇക്കാര്യം പൊലീസിൽ അറിയിക്കാതിരുന്നത്?

‌ഈ ചോദ്യം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആ ചോദ്യം ഒരാൾ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്.

∙ ഇത്തരമൊരു കാര്യമുണ്ടായാൽ പൊലീസിൽ അറിയിക്കേണ്ടതല്ലേ ?

അവിടെയാണ് വ്യത്യാസം (ചിരിയോടെ)

∙ സംഭവം അന്നു മറച്ചുവച്ച താങ്കൾ ഒരു അച്ഛനാണോ എന്ന തരത്തിലൊരു ചോദ്യവും സുധാകരൻ ഉയർത്തിയിരുന്നു?

നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ ആ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടാണല്ലോ ഞാനും ഇരിക്കുന്നത്.

