തിരുവനന്തപുരം ∙ വിദ്യാർഥികൾക്കു വേഗം വാക്സീൻ നൽകി കോളജുകൾ തുറക്കാൻ ആലോചിക്കുന്നതായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അറിയിച്ചു. സ്കൂൾ അധ്യാപകരുടെ വാക്സിനേഷനും മുൻഗണന നൽകും. മെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥികൾക്കെല്ലാം വാക്സീൻ ലഭ്യമായതിനാൽ ജൂലൈ ഒന്നിനു ക്ലാസ് ആരംഭിക്കും.

English Summary: Colleges may be opened after vaccinating students