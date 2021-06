കണ്ണൂർ∙ രാമനാട്ടുകരയിൽ 5 പേരുടെ അപകട മരണത്തിനു പിറകിലെ സ്വർണക്കടത്തു ബന്ധങ്ങൾ സമഗ്രമായി അന്വേഷിക്കാൻ, നയതന്ത്ര പാഴ്സൽ സ്വർണക്കടത്ത് അന്വേഷിച്ച കസ്റ്റംസ് പ്രിവന്റീവ് സംഘമെത്തുന്നു.

അസി. കമ്മിഷണർ പി.ജി. ലാലുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ, സ്വർണക്കടത്ത്, ഡോളർ കടത്ത് കേസുകൾ അന്വേഷിച്ച കസ്റ്റംസ് പ്രിവന്റീവ് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് ടീമിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണു കസ്റ്റംസ് പ്രിവന്റീവ് കമ്മിഷണർ നിയോഗിച്ച പ്രത്യേക സംഘത്തിലുള്ളത്. ജോയിന്റ് കമ്മിഷണർ എം. വസന്തഗേശൻ മേൽനോട്ടം വഹിക്കും. ‌

കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളത്തിൽ തിങ്കൾ പുലർച്ചെ 2.33 കിലോഗ്രാം സ്വർണവുമായി എയർ കസ്റ്റംസ് മൂർക്കനാട് സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ഷഫീഖിനെ പിടികൂടിയതും രാമനാട്ടുകരയിലെ അപകടവും ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് അന്വേഷണം തുടങ്ങുക. പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ചെർപ്പുളശ്ശേരി സംഘത്തിലെ 8 പേരെ കസ്റ്റംസ് സംഘം ചോദ്യം ചെയ്യും. ഇവരിൽ 2 പേരുടെ സ്വർണക്കടത്തു ബന്ധത്തെ പറ്റി ഇതിനകം കസ്റ്റംസിനു വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകം അന്വേഷണം പൂർത്തിയായ സ്വർണക്കടത്തു കേസുകളുടെ വിശദാംശങ്ങളും ശേഖരിക്കും.

കള്ളക്കടത്തു സ്വർണം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നവരെയും കസ്റ്റംസ് നോട്ടമിടുന്നു. റിക്രൂട്ടിങ് ഏജന്റുമാർ മാത്രമല്ല, സ്വർണക്കടത്തിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നവരിൽ ചിലർ പോലും തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകൽ സംഘങ്ങളുമായി ഒത്തുകളിക്കുന്നതായി കസ്റ്റംസ് സംശയിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു കിലോ സ്വർണം കടത്തിയാൽ 5 ലക്ഷം രൂപ വരെ ലാഭം കിട്ടുമെന്ന സ്ഥിതി വന്നതോടെ, ഒട്ടേറെ പേർ ഈ രംഗത്തെത്തി. ഇവർ സംഘം ചേർന്നാണു സ്വർണക്കടത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത്. പരസ്പരം പരിചയമില്ലാത്തവർ പോലും ഇത്തരം സംഘങ്ങളിലുണ്ട്.

English Summary: Customs preventive team to investigate gold smuggling connection of people died in Ramanattukara accident