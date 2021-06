ലക്ഷദ്വീപ്: സ്കൂളുകളിൽ മാംസാഹാരം ഒഴിവാക്കിയതിന് ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ

കൊച്ചി ∙ ലക്ഷദ്വീപിൽ സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികളുടെ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയിൽനിന്നു മാംസാഹാരം ഒഴിവാക്കാനുള്ള തീരുമാനവും ഡെയറി ഫാമുകൾ അടച്ചുപൂട്ടാനുള്ള ഉത്തരവും ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തു.

ലക്ഷദ്വീപിന്റെ സാമൂഹിക–സാമ്പത്തിക, സാംസ്കാരിക അന്തരീക്ഷത്തെ താറുമാറാക്കുന്ന നടപടികളാണ് ഇവയെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കവരത്തി നിവാസിയും ഹൈക്കോടതി അഭിഭാഷകനുമായ ആർ. അജ്മൽ അഹമ്മദ് നൽകിയ ഹർജിയിലാണു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്. മണികുമാർ, ജസ്റ്റിസ് ഷാജി പി.ചാലി എന്നിവരുൾപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ നടപടി. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററുടെ വിശദീകരണം തേടി ഹർജി 30ലേക്കു മാറ്റി.

കാലങ്ങളായുള്ള ഭക്ഷണരീതി മാറ്റണമെന്നു പറയുന്നതിന്റെ യുക്തി എന്താണെന്നു കോടതി ആരാഞ്ഞു. മാംസം സൂക്ഷിക്കാൻ സൗകര്യമില്ലെന്നും ഡെയറി ഫാമുകൾ ലാഭത്തിലല്ലെന്നുമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അറിയിച്ചത്. ദ്വീപിലെ എല്ലാ ഡെയറി ഫാമുകളും അടച്ചുപൂട്ടാൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററുടെ നിർദേശപ്രകാരം മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പു ഡയറക്ടർ മേയ് 21നാണ് ഉത്തരവിറക്കിയത്. സ്കൂൾ ഉച്ചഭക്ഷണ മെനു പുതുക്കാനുള്ള തീരുമാനം മോണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റിയുടെ ജനുവരി 27ലെ യോഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു.

