പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷ റദ്ദാക്കില്ല: കേരളം സുപ്രീം കോടതിയിൽ

ന്യൂഡൽഹി ∙ സെപ്റ്റംബർ 6 മുതലുള്ള പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷകൾ റദ്ദാക്കില്ലെന്നു കേരള സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിച്ചു. പരീക്ഷ റദ്ദാക്കുന്നത് 4.19 ലക്ഷം വിദ്യാർഥികളുടെ ഭാവിയെ ബാധിക്കും. എല്ലാ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിച്ച് 10,12 ക്ലാസ് പരീക്ഷകൾ വിജയകരമായി നടത്തിയതുപോലെ പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷ‌യ്ക്കും ഒരുക്കങ്ങളായിട്ടുണ്ടെന്നു സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ കേരളം വ്യക്തമാക്കി.

ഹർജിയിൽ നാളെ വാദം കേൾക്കാമെന്നു ജസ്റ്റിസുമാരായ എ.എം. ഖാൻവിൽക്കർ, ദിനേശ് മഹേശ്വരി എന്നിവരുടെ ബെഞ്ച് അറിയിച്ചു. പരീക്ഷ റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഏതാനും മാതാപിതാക്കളാണു ഹർജി നൽകിയത്. സർക്കാർ നിലപാട് ഇന്നലെ അറിയിച്ചില്ലെങ്കിൽ കോടതി സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് ഉത്തരവിറക്കുമെന്നു ബെഞ്ച് കഴിഞ്ഞദിവസം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

English Summary: Kerala approaches supreme court in plus two exam issue