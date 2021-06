മൊബൈൽ റേഞ്ച് ഇല്ലാത്ത കാട്ടിലും വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഓൺലൈൻ പരിശീലനം

കൊച്ചി ∙ വനത്തിനുള്ളിൽ, ഇന്റർനെറ്റോ മൊബൈൽ ഫോണിനു റേഞ്ചോ ഇല്ലാത്ത ഓഫിസുകളിലിരുന്ന് ‘ഓൺലൈൻ പഠനം’ നടത്താൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരോടു വനംവകുപ്പിന്റെ നിർദേശം. ഡപ്യൂട്ടി റേഞ്ച് ഓഫിസർമാരോടാണു 3 മാസത്തെ ഓൺലൈൻ പരിശീലനത്തിനു ഹാജരാകാൻ എച്ച്ആർഡി വിഭാഗം ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേറ്റർ ഉത്തരവിട്ടത്. സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ വനം ഡിവിഷനുകളിലെ 25 ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കാണു ജൂലൈ 1 മുതൽ പരിശീലനം നൽകുന്നത്.

എന്നാൽ, ഇന്റർനെറ്റ് കണക്‌ഷനില്ലാതെ എങ്ങനെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസിൽ കയറുമെന്ന സംശയത്തിലാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ. നിലവിൽ റേഞ്ച് ഓഫിസുകളിൽ മാത്രമാണു വകുപ്പ് ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. റേഞ്ച് ഓഫിസുകളിൽനിന്നു കിലോമീറ്ററുകൾ അകലെയാണു പല ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനുകളും. ഇവയിലേറെയും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കാടിനു നടുവിലായതിനാൽ മൊബൈൽ നെറ്റ്‌വർക് പോലും ലഭിക്കില്ല.

അരിപ്പയിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലാണു സാധാരണ വനം ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുള്ള പരിശീലനങ്ങൾ നടക്കാറുള്ളത്. കോവിഡ് കാലത്തും ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസർമാർക്ക് അരിപ്പയിൽ പരിശീലനം നടന്നിരുന്നു. ആർടിപിസിആർ പരിശോധന നടത്തിയ ശേഷം ഇവരെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും തുടർന്നു പരിശീലനം പൂർത്തിയായ ശേഷം മാത്രം പുറത്തുപോകാൻ അനുവദിക്കുകയുമാണ് അന്നു ചെയ്തത്. ഇക്കുറി, ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് അരിപ്പ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡയറക്ടറെ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടാനും തുടർന്നു സ്വന്തം സ്റ്റേഷനുകളിൽനിന്നു തന്നെ പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനുമാണു നിർദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്.

