തിരുവനന്തപുരം ∙ കേരളത്തിൽ സെപ്റ്റംബർ അവസാനത്തോടെ കോവിഡ് നിയന്ത്രണവിധേയമാകുമെന്ന് യുഎസിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് വാഷിങ്ടൻ ആരോഗ്യ ഗവേഷണ വിഭാഗമായ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹെൽത്ത് മെട്രിക്സ് ആൻഡ് ഇവാല്യുവേഷൻ (ഐഎച്ച്എംഇ) വിലയിരുത്തി.

നിലവിലെ സ്ഥിതിയിൽ ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് ആകെ കോവിഡ് ബാധിതർ 3761 ആയി കുറയും. പ്രതിരോധ നടപടികൾ ഫലപ്രദമായി തുടർന്നാൽ ഇത് 1534 വരെയായി കുറഞ്ഞേക്കാം. പ്രതിദിന മരണം അഞ്ചായി കുറയാമെന്നും പ്രൊജക‍്ഷൻ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. മൂന്നാം തരംഗത്തെക്കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ടിൽ കൃത്യമായ സൂചനകളില്ല.

ഓഗസ്റ്റ് പകുതിക്കു ശേഷമാണ് ഓണം. ഈ സമയത്തോടെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം അയ്യായിരമായും പ്രതിദിന മരണം പതിനെട്ടായും കുറഞ്ഞേക്കാം. ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സ തേടുന്നവരുടെയും ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാകുന്നവരുടെയും എണ്ണവും കുറയും.

കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഐഎച്ച്എംഇയുടെ രാജ്യാന്തര വിശകലനങ്ങൾ ഏതാണ്ട് കൃത്യമായിരുന്നു. കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കോവിഡ് വ്യാപനം സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രൊജക്‌ഷൻ തയാറാക്കുന്നത്. പ്രതിരോധം പാളിയാൽ കോവിഡ് വീണ്ടും ഉയർന്നേക്കാമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്.

റിപ്പോർട്ടിന്റെ ലിങ്ക്: https://covid19.healthdata.org/india/kerala?view=cumulative-deaths&tab=trend

English Summary: Covid numbers to be reduced by september says projection report