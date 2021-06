നിയമസഭ ജനതാൽപര്യം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള സമരവേദിയാകണം: മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം ∙ ജനതാൽപര്യം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള സമര വേദിയാകണം നിയമസഭയെന്നും സഭാംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാകണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. നിയമസഭാ സാമാജികർക്കായി കെ-ലാംപ്സ് (പാർലമെന്ററി സ്റ്റഡീസ്) സംഘടിപ്പിച്ച പരിശീലന പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ജനങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളായിരിക്കണം സഭയിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കേണ്ടതെന്നും നിക്ഷിപ്ത താൽപര്യങ്ങളാകരുതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

സാമാജികർ വ്യത്യസ്ത രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾ ഉള്ളവരാണെങ്കിലും നിയമസഭാ ചട്ടങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു പോലെ ബാധകമാണ്. നിയമസഭയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ആധികാരികത ഉറപ്പാക്കേണ്ട ബാധ്യത അംഗങ്ങൾക്കുണ്ട്. തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരുന്ന വിഷയങ്ങളെ ഗവേഷകന്റെ താൽപര്യത്തോടെ സമീപിക്കണം. കവലയിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രസംഗം നടത്തുന്ന പോലെയല്ല, കൃത്യമായ ഗൃഹപാഠത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓരോ വശവും പരിശോധിച്ചായിരിക്കണം സംസാരിക്കേണ്ടത്. ഇതിനു സമയം കണ്ടെത്തേണ്ടത് അംഗങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അംഗങ്ങൾ നിയമസഭാ ലൈബ്രറി പൂർണതോതിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. എപ്പോഴും അറിവ് നേടാനുള്ള താൽപര്യം വേണം.

സഭയിൽ സമയക്ലിപ്തത പ്രധാനമാണ്. ഹാജരായിരിക്കുമ്പോൾ സജീവവും ആയിരിക്കണം. മാധ്യമശ്രദ്ധയ്ക്കു വേണ്ടി മാത്രമല്ല, ആഴത്തിൽ വിഷയത്തിലേക്കു കടക്കാനുമുള്ള ആത്മാർഥത എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകണം. വികസന, ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധയും തുടർനടപടികളും വേണം. സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റികളിലും സിലക്ട് കമ്മിറ്റികളിലും പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

നവംബർ ഒന്നോടെ കടലാസുരഹിത നിയമസഭ ആക്കുകയാണു ലക്ഷ്യമെന്നും ഇതിനായി ഇ-നിയമസഭയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ടുപോകുകയാണെന്നും അധ്യക്ഷത വഹിച്ച സ്പീക്കർ എം.ബി.രാജേഷ് പറഞ്ഞു. ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപെടാത്ത വിഷയങ്ങൾ സഭയുടെ മുന്നിലെത്തിക്കാൻ സാമാജികർ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷനേതാവ് വി.ഡി. സതീശൻ നിർദേശിച്ചു. മന്ത്രിമാരായ കെ.രാജൻ,കെ.രാധാകൃഷ്ണൻ,ചീഫ് വിപ്പ് എൻ.ജയരാജ്,എം.കെ.മുനീർ, നിയമസഭാ സെക്രട്ടറി എസ്.വി. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായർ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.

English Summary: Pinarayi Vijayan inaugurates the training course for legislatures