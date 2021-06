മരംവെട്ട് 3 റേഞ്ചുകളിലെ റിസർവ് വനങ്ങളിലും; തടി ഒളിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം

തൃശൂർ ∙ പാസിന്റെ മറവിൽ മച്ചാട്, വടക്കാഞ്ചേരി, പട്ടിക്കാട് ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ചുകൾക്കു കീഴിലെ റിസർവ് വനഭൂമികളിൽ നിന്നു വെട്ടിയ തേക്ക് മരങ്ങൾ കാടുകളിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ. ഇതു സംബന്ധിച്ചു വിജിലൻസ് – റവന്യു അന്വേഷ ണ സംഘങ്ങൾക്കു വിവരം ലഭിച്ചു. അകമല, എളനാട്, പൂങ്ങോട്, വാണിയംപാറ, പട്ടിക്കാട്, പൊങ്ങണംകാട് മേഖലകളിൽ പട്ടയഭൂമികളോടു ചേർന്നുള്ള റിസർവ് വനങ്ങളിലാണു മരംവെട്ടു നടന്നത്. കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ സാവകാശം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ വനഭൂമിയിൽ തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട തടികളിൽ ചിലതു കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

മച്ചാട് റേഞ്ചിനു കീഴിലെ എളനാട്ടിൽ തിരുമണി ഭാഗത്തു റിസർവ് വനത്തിൽ നിന്നു വെട്ടിയ തടികൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ പുരയിടത്തിലേക്കു മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ചു വലിച്ചിട്ടതായി അന്വേഷണ സംഘത്തിനു വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പട്ടയഭൂമികളിൽ നിന്നു മരം മുറിക്കാൻ പാസ് ലഭിച്ചവർക്കു നിസ്സാര തുക നൽകി ഈ പാസിന്റെ മറവിലാണ് സമീപത്തെ വനഭൂമികളിൽ നിന്നു തേക്കുമരങ്ങൾ വെട്ടിയത്. ഈ തടി കണ്ടെടുത്താൽ വനം ഉദ്യോഗസ്ഥരും പ്രതിക്കൂട്ടിലാകും എന്നതിനാൽ പാസുള്ള തടി മാത്രം മില്ലുകളിൽ നിന്നു കണ്ടെത്തി തടിയൂരാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട്. വനത്തിൽ മുറിച്ചിട്ട‍ിരിക്കുന്ന തടി കണ്ടെടുക്കാൻ ഇതര അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വനംവകുപ്പിന് ഉത്സാഹമില്ല.

വനംകൊള്ളയെന്ന് വിളിക്കരുതെന്ന് റേഞ്ച് ഓഫിസർമാർ

∙ പാസിന്റെ മറവിൽ നടന്ന മരം മുറിക്കലിനെ ‘വനംകൊള്ള’ എന്നു വിളിക്കുന്നത് ദുരുദ്ദേശപരമാണെന്നു കാട്ടി വനം മന്ത്രിക്കു റേഞ്ച് ഓഫിസർമാരുടെ സംഘടന കത്തയച്ചു. വനഭൂമികളിൽ നിന്ന് ഒരു മരം പോലും മുറിക്കുകയോ കടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നു സംഘടന കത്തിൽ അവകാശപ്പെട്ടു.

അന്വേഷണം നിശ്ചലമാക്കിയെന്ന് സർക്കാർ

കൊച്ചി ∙ മരംമുറിക്കേസിനു പൊതുപ്രാധാന്യം ഏറെയുണ്ടെന്നും പ്രതിക്ക് മുൻകൂർജാമ്യം അനുവദിച്ചത് അന്വേഷണം നിശ്ചലമാക്കിയെന്നും സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ അറിയിച്ചു. അന്വേഷണം മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാൻ എന്താണു തടസ്സമെന്നു കോടതി ചോദിച്ചു. മരംമുറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കേസിൽ വയനാട് വാഴവറ്റ സ്വദേശി റോജി അഗസ്റ്റിൻ നൽകിയ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയാണു ജസ്റ്റിസ് കെ.ഹരിപാൽ പരിഗണിച്ചത്.

