ഡെൽറ്റ പ്ലസ് ബാധിച്ചവരിൽ 2 ഡോസ് വാക്സീൻ എടുത്തയാളും

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്ത് കൊറോണ വൈറസിന്റെ പുതിയ വകഭേദം ഡെൽറ്റ പ്ലസ് ബാധിച്ച 3 പേരിൽ ഒരാൾ 2 ഡോസ് വാക്സീനും എടുത്തിരുന്നതായി കണ്ടെത്തി. ഇതോടെ സ്രോതസ്സ് കണ്ടെത്തുന്നതിനായി എപ്പിഡെമിയോളജിക്കൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ തുടങ്ങി.

വാക്സീനെടുത്ത ശേഷവും കോവിഡ് പിടിപെടുന്ന ‘ബ്രേക്ക്ത്രൂ’ കേസിന് ഡെൽറ്റ പ്ലസ് കാരണമായതോടെ കർശന ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിർദേശം നൽകി.

ഡൽഹിയിലെ സിഎസ്ഐആർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ജീനോമിക്സ് ആൻഡ് ഇന്റഗ്രേറ്റീവ് ബയോളജിയിൽ ജനിതക പരിശോധന നടത്തിയപ്പോഴാണ് ഡെൽറ്റ പ്ലസ് ആണെന്നു വ്യക്തമായത്.

ഡെൽറ്റ പ്ലസ് വകഭേദം ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നതാണെന്നും കരുതിയിരിക്കണമെന്നും കേരളം, മഹാരാഷ്ട്ര, മധ്യപ്രദേശ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കു കേന്ദ്ര സർക്കാർ മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയിരുന്നു. പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെ മറികടക്കാനും ആന്റിബോഡികളെ ചെറുക്കാനും ശേഷിയുള്ളതാണെന്ന വിലയിരുത്തലിനെത്തുടർന്നായിരുന്നു മുന്നറിയിപ്പ്. അതിവേഗം പടരാനും ഇടയുണ്ട്. എന്നാൽ, വാക്സീൻ പ്രതിരോധത്തെ മറികടക്കാനുള്ള ശേഷി മറ്റു വകഭേദങ്ങൾക്കു സമാനമാണ്.

കേരളത്തിൽ പത്തനംതിട്ടയിലും പാലക്കാട്ടുമുൾപ്പെടെ രാജ്യത്ത് 40 ഇടങ്ങളിൽ ഡെൽറ്റ പ്ലസ് വകഭേദം കണ്ടെത്തിയതായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. മഹാരാഷ്ട്ര, മധ്യപ്രദേശ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏപ്രിൽ 5ന് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നു ശേഖരിച്ച സാംപിളിലാണ് ഈ വകഭേദം ആദ്യം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

