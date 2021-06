ഐഎസ്ആർഒ ചാരക്കേസ്: സിബി മാത്യൂസിന് മുൻകൂർ ജാമ്യം

തിരുവനന്തപുരം ∙ഐഎസ്ആർഒ ചാരക്കേസിലെ ഗൂഢാലോചനയിൽ പ്രതി ചേർത്ത മുൻ ഡിജിപി സിബി മാത്യൂസിന് ജില്ലാക്കോടതി മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിച്ചു. നാലാം പ്രതിയാണു സിബി മാത്യൂസ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണു 18 മുൻ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ സിബിഐ കോടതിയിൽ എഫ്ഐആർ സമർപ്പിച്ചത്. കേസിൽ സിബിഐ നിലപാട് കോടതി ചൊവ്വാഴ്ച പരിഗണിക്കും. അതുവരെ അറസ്റ്റ് പാടില്ലെന്നു കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.

ഗൂഢാലോചന അന്വേഷണത്തിൽ അറസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെ നടപടികളിലേക്കു സിബിഐ കടക്കുമെന്നാണു സൂചന. അന്വേഷണം സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതിനാൽ തുടർ നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കാനാണു തീരുമാനം. പ്രതിപ്പട്ടികയിലുള്ള മുൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സിബിഐ ഉടൻ വിളിപ്പിക്കും. ഡൽഹി പ്രത്യേക യൂണിറ്റിനാണ് അന്വേഷണച്ചുമതല.

English Summary: High Court grands bail to Siby Mathews in the ISRO espionage case