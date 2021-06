എം.സി. ജോസഫൈൻ രാജിവച്ചു; രാജി കയ്യോടെ വാങ്ങി സിപിഎം

തിരുവനന്തപുരം ∙ പരാതി ബോധിപ്പിച്ച യുവതിയോട് അക്ഷമ കാട്ടി ‘എന്നാൽ പിന്നെ അനുഭവിച്ചോ’ എന്നു പ്രതികരിച്ച വനിതാ കമ്മിഷൻ അധ്യക്ഷ എം.സി. ജോസഫൈന്റെ രാജി സിപിഎം കയ്യോടെ വാങ്ങി. പാർട്ടി കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗമായ ജോസഫൈനെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗത്തിൽ ഒരാൾ പോലും ഉണ്ടായില്ല. രാജിയല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴി ഇല്ലെന്നു ബോധ്യമായതോടെ പിശകു തുറന്നു സമ്മതിച്ചു ജോസഫൈൻ പ്രകടിപ്പിച്ച രാജിസന്നദ്ധത സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗീകരിച്ചു.

‘മനോരമ ന്യൂസി’ന്റെ തത്സമയ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ ജോസഫൈൻ നടത്തിയ വിവാദ പ്രതികരണം സമാനതകളില്ലാത്ത പ്രതിഷേധത്തിനാണു വഴി തുറന്നത്. ഇടതുപക്ഷത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന സാംസ്കാരിക പ്രമുഖർ ഉൾപ്പെടെ ജോസഫൈനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു. തന്റെ പ്രതികരണത്തെ ആദ്യം ന്യായീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ജോസഫൈനു വ്യാഴാഴ്ച തന്നെ പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിന്റെ ശാസന ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചെങ്കിലും സ്ഥാനത്തു തുടരാൻ അതു പര്യാപ്തമായില്ല.

കമ്മിഷൻ അധ്യക്ഷ പദവിയിൽ 11 മാസത്തോളം കാലാവധി ബാക്കി നിൽ‍ക്കെയാണു മുതിർന്ന നേതാവിന്റെ പടിയിറക്കം. ജോസഫൈൻ മുൻപു നടത്തിയ ചില പരാമർശങ്ങളും പാർട്ടിയെ അലോസരപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. വിവാദ പരാമർശം പുറത്തു വന്നതിനു പിന്നാലെ മറ്റൊരു സ്ത്രീയോടു മയമില്ലാതെ പ്രതികരിക്കുന്നതിന്റെ ശബ്ദരേഖയും പുറത്തു വന്നു. ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന സ്ത്രീകളോടുള്ള വനിതാ കമ്മിഷൻ അധ്യക്ഷയുടെ സമീപനം സംബന്ധിച്ചു വേറെയും പരാതികൾ നേതാക്കൾക്കു ലഭിച്ചു.

വികാരഭരിതയായി ജോസഫൈൻ

പാർട്ടിക്കും വനിതാ കമ്മിഷനും താൻ നൽകിയ സംഭാവനകൾ സിപിഎം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗത്തിൽ ജോസഫൈൻ വികാരപരമായി വിവരിച്ചു. എന്നാൽ ആ പദവിക്കു തീർത്തും ചേരാത്ത സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരാമർശം പാർട്ടിക്കും കമ്മിഷനും അവമതിപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെന്നു സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വിലയിരുത്തി. തുടർന്നും പദവിയിൽ അവർ തുടരുന്നത് ഉചിതമല്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി. യോഗശേഷം മാധ്യമങ്ങളോടു പ്രതികരിക്കാൻ ജോസഫൈൻ തയാറായില്ല.

അതേസമയം, കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം പി.കെ. ശ്രീമതിയുടെ രൂക്ഷ വിമർശനം പാർട്ടി യോഗത്തിൽ ഉയർന്ന വികാരത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമായി. എകെജി സെന്ററിൽ നിന്നു നേരെ കമ്മിഷൻ ആസ്ഥാനത്തെത്തിയ ജോസഫൈൻ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളോടു യാത്ര പറഞ്ഞു.

English Summary: Kerala women’s commission chairperson MC Josephine resigns amid protest on "Then You Suffer" remark