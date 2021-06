ഇന്നും നാളെയും സമ്പൂർണ ലോക്ഡൗൺ

തിരുവനന്തപുരം ∙ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരണ നിരക്ക് (ടിപിആർ) കുറയ്ക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്നും നാളെയും സംസ്ഥാനത്തു സമ്പൂർണ ലോക്ഡൗൺ. തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ഇളവുകൾ തുടരും. ഇന്നും നാ‍ളെയും നടത്തു‍മെന്നറിയിച്ച പരീക്ഷകൾക്കു മാറ്റമില്ല.

അവശ്യ‍ സർവീസ് മേഖലയിലുള്ളവർക്കും ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾക്കും മാത്രമാണ് ഇളവ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്വകാര്യ ബസ് സർവീസ് 2 ദിവസവും ഉണ്ടാകില്ല. കെഎസ്ആർടിസി പരിമിത സർവീസുകൾ നടത്തും. ഹോട്ടലുകൾ, റസ്റ്ററന്റുകൾ, ബേക്കറികൾ, ഭക്ഷ്യോ‍ൽപന്നങ്ങൾ, പലവ്യഞ്ജനം, പഴം, പച്ചക്കറി, പാൽ ബൂത്തുകൾ, മത്സ്യ, മാംസ വിൽപനശാലകൾ, കള്ളു ഷാപ്പുകൾ എന്നിവ പ്രവർത്തിക്കും. സമയം രാവിലെ 7 മുതൽ വൈകിട്ട് 7 വരെ. ഹോട്ടലുകളിൽ പാഴ്സൽ അനുവദിക്കില്ല, ഓൺലൈൻ/ഹോം ഡെലിവറി മാത്രം. നിർമാണ മേഖലയിലുള്ളവർക്കു കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചു പ്രവർത്തിക്കാം. ടിപിആർ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ഡൗൺ തുടരും.

ആരാധനാലയങ്ങൾ: ഇന്നു തീരുമാനം

ലോക്ഡൗൺ മാർഗനിർദേശ പ്രകാരം നിലവിൽ ആരാധനാലയങ്ങൾ ഇന്നും നാളെയും തുറക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ, ഞായറാഴ്ച ദിവസം ആരാധനാലയങ്ങളിൽ പ്രാർഥനയ്ക്ക് അനുമതി നൽകണമെന്ന ആവശ്യത്തിന്മേൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഇന്നു നടക്കുന്ന അവ‍ലോകന യോഗത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നു ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഓഫിസ് അറിയിച്ചു.

