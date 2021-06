മരംമുറി: സിപിഐ നേതാവ് ഉൾപ്പെടെ 3 പേർക്കെതിരെ കേസ്

കാഞ്ചിയാർ ∙ ഏലമലക്കാടുകളിലെ കൈവശഭൂമിയിൽ നിന്ന് അനധികൃതമായി മുറിച്ചു കടത്തിയ തടികൾ പിടികൂടിയ സംഭവത്തിൽ സിപിഐ നേതാവ് ഉൾപ്പെടെ 3 പേർക്കെതിരെ വനം വകുപ്പ് കേസെടുത്തു. സ്ഥലത്തിന്റെ കൈവശക്കാരൻ കിഴക്കേമാട്ടുക്കട്ട പടുക സ്വദേശി മോഹനൻ, മരം വെട്ടിയ കിഴക്കേമാട്ടുക്കട്ട സ്വദേശി സുധീഷ്, മരത്തടികൾ വാങ്ങിയ സിപിഐ കാഞ്ചിയാർ മുൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും സിപിഐ കട്ടപ്പന മണ്ഡലം സെക്രട്ടറിയുമായ വി.ആർ.ശശി എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് കേസ്. വി.ആർ.ശശിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഏലക്കാ സ്‌റ്റോറിൽ ഉപയോഗിക്കാനായി എത്തിച്ചിരുന്ന മരത്തടികളാണു പിടികൂടിയത്.

കഴിഞ്ഞ 13നാണ് വെള്ളിലാംകണ്ടത്തെ ആൾത്താമസമില്ലാത്ത പുരയിടത്തിൽ മൂടിയിട്ട നിലയിൽ ചോരക്കാലി, കാട്ടുപത്രി എന്നീ മരങ്ങളുടെ 5 ടൺ തടികൾ കണ്ടെത്തിയത്. ആഴ്ചകളായി ഇവ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നെന്ന വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വനം വകുപ്പ് കാഞ്ചിയാർ സെക്‌ഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്തിയാണ് കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. മരങ്ങൾ മുറിച്ചത് കുമളി റേഞ്ചിനു കീഴിലെ ചെല്ലാർകോവിൽ സെക്‌ഷന്റെ പരിധിയിലാണെന്നു കണ്ടെത്തി.

English Summary: Case registered against three people in tree smuggling case