അവശനായ കോവിഡ് ബാധിതനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത് ട്രാക്ടറിൽ

ചാലക്കുടി ∙ ആംബുലൻസോ മറ്റു വാഹനങ്ങളോ ലഭിക്കാതിരുന്നതിനാൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് അവശനിലയിലായ രോഗിയെ ചാലക്കുടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത് ട്രാക്ടറിൽ. പരിയാരം പഞ്ചായത്തിൽ കഴിഞ്ഞദിവസം രാത്രിയായിരുന്നു സംഭവം. മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന യുവാവിനെയാണ് വീട്ടുകാരുടെ തന്നെ ട്രാക്ടറിൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത്. പിന്നീട് ന്യുമോണിയ ബാധിച്ചതായും ഷുഗറിന്റെ അളവ് ഉയർന്നതായും തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റി. വെള്ളി രാത്രി 9ന് ആണ് യുവാവിന് അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെട്ടത്. പൾസ് ഓക്സിമീറ്ററിൽ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഓക്സിജന്റെ അളവു കുറഞ്ഞതായി കണ്ടെത്തി. തുടർന്ന് പഞ്ചായത്ത് അംഗം അല്ലി ഡേവിസിനെ വിവരം അറിയിച്ചു. അടിയന്തരമായി വാഹനം ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നറിഞ്ഞ് മറ്റു വാഹനങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചെങ്കിലും കിട്ടിയില്ല. തുടർന്ന് ട്രാക്ടറിൽ ആശുപത്രിലേക്കു കൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്നുവെന്ന് യുവാവിന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു.

പരിയാരത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് അവശനായ യുവാവിനെ ട്രാക്ടറിൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ച സംഭവത്തെ കുറിച്ച് ഫെയ്സ്ബുക് പോസ്റ്റിട്ടയാൾക്കു മർദനമേറ്റതായി പരാതി. സേവാദൾ മണ്ഡലം ചെയർമാൻ ഷാരോൺ കൊടിയനാണ് മർദനമേറ്റത്. ഇയാൾ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടി. പഞ്ചായത്ത് ഓഫിസിനു സമീപത്തു വച്ച് 8 അംഗ സിപിഎം, ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകരാണു മർദിച്ചതെന്ന് കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചു.

