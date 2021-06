കേരളത്തിന് ലോകബാങ്കിന്റെ 926 കോടി കൂടി

തിരുവനന്തപുരം ∙ പ്രളയാനന്തര നവകേരള നിർമാണ പദ്ധതിക്കും കോവിഡ് വ്യാപനം പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനുമായി കേരളത്തിന് 926 കോടിയുടെ ലോകബാങ്ക് സഹായം. റീബിൽഡ് കേരള പദ്ധതിക്കുള്ള ലോകബാങ്ക് സഹായത്തിന്റെ രണ്ടാം ഗഡുവെന്ന നിലയിലാണ് 926 കോടി അനുവദിച്ചത്. ആദ്യഘട്ട സഹായമായി ലോകബാങ്ക് 1779.58 കോടിയാണു നൽകിയത്.

കേന്ദ്ര അനുമതി വാങ്ങിയ ശേഷം സംസ്ഥാനത്തിനു ഫണ്ട് കൈപ്പറ്റാനാകും. പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നതിനു തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഇൗ ലോകബാങ്ക് ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കാം.

ദുരന്തങ്ങൾ കാരണം ആരോഗ്യ, ജലവിതരണ, കൃഷി, ഗതാഗത മേഖലയ്ക്കു സംഭവിക്കാവുന്ന ആഘാതം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികൾക്കും ഫണ്ട് ഉപകാരപ്പെടും. ലോക ബാങ്കുമായി സഹകരിച്ച് 5 വർഷത്തെ സുസ്ഥിര വികസന പദ്ധതികളാണു സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പാക്കി വരുന്നത്. ഇടുക്കി, കോട്ടയം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിലാണ് ഏറ്റവുമധികം പദ്ധതികൾ. പമ്പ നദിക്കര സംരക്ഷിക്കുന്ന പദ്ധതിയുമുണ്ട്.

