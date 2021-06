‘രാഷ്ട്രീയ നീക്കം’ മണത്തു സർക്കാർ; ഇഡി ആവശ്യപ്പെട്ട രേഖ വനം വകുപ്പ് നൽകിയില്ല

തിരുവനന്തപുരം∙ സംസ്ഥാനത്തെ മരംമുറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണത്തിനായി കേന്ദ്ര ഏജൻസിയായ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) ആവശ്യപ്പെട്ട രേഖകൾ വനം വകുപ്പ് നൽകിയില്ല. പകരം തങ്ങളും കേസ് അന്വേഷിക്കുകയാണെന്നു മറുപടി നൽകി. ഇഡി ഇനി എന്തു നിലപാടു സ്വീകരിക്കും എന്നതാണു നിർണായകം.



വയനാട്ടിലെ മുട്ടിൽ മരം മുറിയും കടത്തും വിവാദമായതോടെയാണ് ഇഡിയും അന്വേഷിക്കാനുള്ള സാധ്യത തേടിയത്. സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രതിരോധത്തിലായ കേസ് എന്ന നിലയ്ക്ക് രാഷ്ട്രീയ താൽപര്യത്തോടെയാണ് ഇഡിയുടെ ഇടപെടൽ എന്ന ആരോപണം ഉയർന്നു.

മരം കൊള്ളയിൽ കള്ളപ്പണ ഇടപാട് നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നു സംശയിക്കുന്നതിനാൽ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമ പ്രകാരം അന്വേഷിക്കാനാണ് ഇഡി തുനിഞ്ഞത്. ഇതിനായി മരം മുറി കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതി, എഫ്ഐആർ, മഹസർ എന്നിവയുടെ പകർപ്പും ഇതുവരെ ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങളും കൈമാറണമെന്നാണ് വനം വകുപ്പിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

എന്നാൽ ‘രാഷ്ട്രീയ നീക്കം’ മണത്ത സർക്കാർ വിഷയം നിയമ വകുപ്പിന്റെ പരിഗണനയ്ക്കു വിട്ടു. കള്ളപ്പണ ഇടപാട് വ്യക്തമായാൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ അനുമതിയില്ലാതെ തന്നെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമ പ്രകാരം കേസെടുത്ത് അന്വേഷിക്കാൻ ഇഡിക്കാവും. എന്നാൽ കേസിന്റെ രേഖകളെല്ലാം നൽകണമെന്ന ആവശ്യം തൽക്കാലം അംഗീകരിക്കേണ്ടെന്നു സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു.

കേസിന്റെ രേഖകൾ ഇഡി ആവശ്യപ്പെട്ടതിനു പിന്നാലെയാണ് സർക്കാർ ക്രൈംബ്രാഞ്ച്, വിജിലൻസ്, വനം വകുപ്പുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അന്വേഷണ വിവരം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ആവശ്യപ്പെട്ട രേഖകൾ നൽകാതെ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി മറുപടി നൽകിയത്. മരം മുറിയിൽ വിദേശ ബന്ധമുള്ള കള്ളപ്പണ ഇടപാട് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇഡിക്ക് അന്വേഷിക്കാനാവുക. അതു സാധൂകരിക്കാവുന്ന തെളിവുകളൊന്നും ഇഡിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

