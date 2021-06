18 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള എല്ലാവർക്കും വാക്സീൻ; സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കി

തിരുവനന്തപുരം∙ സംസ്ഥാനത്ത് 18 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള എല്ലാവരെയും കോവിഡ് വാക്‌സീൻ ലഭിക്കുന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കി. നിലവിൽ വിവിധ സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ പ്രകാരം മുൻഗണന ലഭിച്ചവർക്കു മാത്രമായിരുന്നു സർക്കാർ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ സൗജന്യ വാക്സിനേഷൻ. ഈ മുൻഗണന നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു തന്നെ 18നു മുകളിലുള്ളവർക്കെല്ലാം സർക്കാർ കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെ വാക്സീൻ ലഭിക്കാൻ പുതിയ ഉത്തരവിലൂടെ അവസരമൊരുങ്ങും.



വാക്‌സീൻ ലഭിക്കാനായി കോവിൻ വെബ്സൈറ്റിൽ (cowin.gov.in) റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് സ്ലോട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കണം. ഓൺലൈനായി സ്ലോട്ട് എടുക്കാതെ വാക്‌സിനേഷൻ സെന്ററുകളിൽ പോയി ആരും തിരക്കു കൂട്ടരുതെന്നു മന്ത്രി വീണാ ജോർജ് പറഞ്ഞു. വാക്‌സീൻ ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് വാക്‌സിനേഷന്റെ തോതു കൂട്ടുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

31.54 ശതമാനത്തിന് ആദ്യ ഡോസ്

സംസ്ഥാനത്തു ജനസംഖ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ 31.54% പേർക്കാണ് (1.05 കോടി) ആദ്യ ഡോസ് വാക്‌സീൻ നൽകിയത്. 8.96% പേർക്ക് (29.93 ലക്ഷം) രണ്ടാം ഡോസ് നൽകി. ഒന്നും രണ്ടും ഡോസ് ചേർത്ത് ആകെ 1.35 കോടി പേർക്കാണ് വാക്‌സീൻ നൽകിയത്. 13.31‌ ലക്ഷം പേർക്ക് ഒന്നാം ഡോസും 3.13 ലക്ഷം പേർക്ക് രണ്ടാം ഡോസും ഉൾപ്പെടെ 16.45 ലക്ഷം പേർക്ക് വാക്‌സീൻ നൽകിയ എറണാകുളം ജില്ലയാണു മുന്നിൽ. 12.42 ലക്ഷം പേർക്ക് ഒന്നാം ഡോസും 3.72 ലക്ഷം പേർക്ക് രണ്ടാം ഡോസും ഉൾപ്പെടെ 16.14 ലക്ഷം പേർക്ക് വാക്‌സീൻ നൽകിയ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയാണു രണ്ടാമത്.

1.56 ലക്ഷം കോവിഷീൽഡ് കൂടി

സംസ്ഥാനത്തിന് 1.56 ലക്ഷം ഡോസ് കോവിഷീൽഡ് വാക്‌സീൻ കൂടി ലഭിച്ചു. തിരുവനന്തപുരത്ത് 53,500 ഡോസ് വാക്‌സീനും എറണാകുളത്ത് 61,150 ഡോസും കോഴിക്കോട് 42,000 ഡോസുമാണ് എത്തിയത്. ഒന്നും രണ്ടും ഡോസ് ചേർത്ത് 10 ലക്ഷം ഡോസിനു മുകളിൽ ഈ വാക്‌സീനെടുത്ത 6 ജില്ലകളാണുള്ളത്–തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, എറണാകുളം, തൃശൂർ, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്.

English Summary: Vaccine for all above 18 years, Kerala government order