അനിൽ കാന്ത് സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവി; ചുമതലയേറ്റു

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്തെ പുതിയ പൊലീസ് മേധാവിയായി അനിൽ കാന്ത് ചുമതലയേറ്റു. ഡിജിപി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ വിരമിച്ച ഒഴിവിലാണു നിയമനം. ഇന്നലെ രാവിലത്തെ മന്ത്രിസഭാ യോഗമാണ് അനിൽ കാന്തിനെ നിയമിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. വൈകിട്ട് 5ന് പൊലീസ് ആസ്ഥാനത്ത് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അനിൽ കാന്തിനു ബെഹ്റ ബാറ്റൺ കൈമാറി. പട്ടിക വിഭാഗത്തിൽനിന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരാൾ കേരളത്തിൽ ഡിജിപി ആകുന്നത്. ഡൽഹി സ്വദേശിയായ അനിൽ കാന്ത് 1988 ബാച്ച് ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. ഇതുവരെ റോഡ് സുരക്ഷാ കമ്മിഷണറായിരുന്നു.

യുപിഎസ്‌സി നൽകിയ മൂന്നംഗ പട്ടികയിൽ ആദ്യ 2 സ്ഥാനക്കാരായ 1987 ബാച്ചിലെ സുദേഷ് കുമാർ, ബി.സന്ധ്യ എന്നിവരെ ഒഴിവാക്കിയാണ് നിയമനം. പക്ഷേ, സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിയായി നിയമിച്ച ഉത്തരവിൽ 2 വർഷ കാലാവധി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതിൽ അപാകതയില്ലെന്നാണു നിയമ സെക്രട്ടറി സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചത്. എഡിജിപി പദവിയിൽ നിന്നു ഡിജിപി ഗ്രേഡിലേക്കു സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകിയാണു നിയമനം.

സീനിയോറിറ്റിയിൽ ഒന്നാമനായ സ്പെഷൽ പ്രൊട്ടക്‌ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഡയറക്ടർ അരുൺ കുമാർ സിൻഹ കേരളത്തിലേക്കു വരാൻ താൽപര്യമില്ലെന്നു യുപിഎസ്‌സിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. രണ്ടാമനായ ടോമിൻ ജെ.തച്ചങ്കരിയെ സമിതി ഒഴിവാക്കി. തുടർന്നാണു സർക്കാർ അനിൽ കാന്തിനെ തീരുമാനിച്ചത്.

പൊലീസ് ആസ്ഥാനത്തെത്തിയ അനില്‍കാന്തിനെ സ്ഥാനമൊഴിയുന്ന മേധാവി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ പൂച്ചെണ്ട് നല്‍കി സ്വീകരിക്കുന്നു.

വയനാട് എഎസ്പി ആയി സർവീസ് ആരംഭിച്ച അനിൽകാന്ത് കുറച്ചു കാലം ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോയിൽ (ഐബി) ഡപ്യൂട്ടേഷനിലായിരുന്നു. സ്പെഷൽ ബ്രാഞ്ച്, തിരുവനന്തപുരം റേഞ്ച്, ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഐജി, ഫയർഫോഴ്സ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ, ജയിൽ മേധാവി, വിജിലൻസ് മേധാവി എന്നീ പദവികളും വഹിച്ചു. വിശിഷ്ട സേവനത്തിനും സ്തുത്യർഹ സേവനത്തിനുമുളള രാഷ്ട്രപതിയുടെ പൊലീസ് മെഡൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭാര്യ പ്രീത ഹാരിറ്റ്, മകൻ റോഹൻ ഹാരിറ്റ്.

സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞ പൊലീസ് മേധാവി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയെ പൊലീസ് ആസ്ഥാനത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പരമ്പരാഗത രീതിയില്‍ യാത്രയാക്കുന്നു.

English Summary: Anil Kant took charge as new Kerala DGP