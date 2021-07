കേസിന്റെ ബലത്തിന് ബിഡിഒയ്ക്ക് ഡപ്യൂട്ടി കലക്ടറുടെ ചുമതല

കൊച്ചി ∙ ഹൈക്കോടതിയിൽ കേസ് ജയിക്കാൻ ബിഡിഒയ്ക്കു ലക്ഷദ്വീപ് അധികൃതർ ഡപ്യൂട്ടി കലക്ടറുടെ ചുമതല നൽകിയെന്ന് ആരോപണം. കവരത്തി ബിഡിഒയ്ക്കാണു ഡപ്യൂട്ടി കലക്ടറുടെ ചുമതല നൽകി കലക്ടർ എസ്.അസ്ഗർ അലി ഉത്തരവിറക്കിയത്. കടൽത്തീരത്തെ നിർമാണങ്ങൾ പൊളിക്കുന്നതിനു നോട്ടിസ് നൽകാനുള്ള ബിഡിഒയുടെ അധികാരം ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള ഹർജിയിൽ ഹൈക്കോടതി വിശദീകരണം തേടിയതാണു തിരക്കിട്ടു ചുമതല നൽകാൻ കാരണമെന്നു സേവ് ലക്ഷദ്വീപ് ഫോറം ഉൾപ്പെടെ ആരോപിക്കുന്നു. ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടക്കാല ഉത്തരവു വന്ന ദിവസം തന്നെയാണു ചുമതല നൽകിയുള്ള ഉത്തരവ് ഇറക്കിയതെന്നത് ആരോപണം ശരിവയ്ക്കുന്നതായും ഇവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

നിലവിലെ ഡപ്യൂട്ടി കലക്ടർ അവധിയിൽ പോയതിനാൽ ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹണം മുടങ്ങാതിരിക്കാനുള്ള സ്വാഭാവിക നടപടി മാത്രമാണിതെന്നാണ് അധികൃതരുടെ വിശദീകരണം. ലക്ഷദ്വീപിലെ വിവിധ ദ്വീപുകളിലായി നൂറു കണക്കിനാളുകൾക്കാണു കടൽത്തീര നിർമാണങ്ങൾ പൊളിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ബിഡിഒമാർ നോട്ടിസ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇതു ചോദ്യം ചെയ്തു കവരത്തി സ്വദേശികളായ ഖാലിദ്, ഉബൈദുല്ല എന്നിവരാണു ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ബിഡിഒമാർക്ക് ഇത്തരത്തിൽ നോട്ടിസ് നൽകാൻ നിയമപരമായ അധികാരം ഇല്ലെന്നായിരുന്നു ഹർജി. വാദം പരിഗണിച്ച കോടതി പൊളിക്കൽ നടപടികൾ താൽക്കാലികമായി വിലക്കുകയും നാലാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ വിശദീകരണം സമർപ്പിക്കാൻ ലക്ഷദ്വീപ് ഭരണകൂടത്തോട് ആവശ്യപ്പെടുകയുമായിരുന്നു.

