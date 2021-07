ഫാത്തിമ ഇസയെ തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ അമ്മ ഹൈക്കോടതിയിൽ

കൊച്ചി ∙ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ജയിലിലുള്ള നിമിഷ എന്ന ഫാത്തിമ ഇസയെയും നാലുവയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിനെയും തിരിച്ചു നാട്ടിലെത്തിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് അമ്മ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിനി കെ.ബിന്ദു ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹേബിയസ് കോർപസ് ഹർജി നൽകി. അഫ്ഗാൻ അധികൃതരുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് നിമിഷയെയും കുഞ്ഞിനെയും തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ കേന്ദ്രസർക്കാരിനു നിർദേശം നൽകണമെന്നും കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കണമെന്നുമാണു ഹർജിയിലെ ആവശ്യം.

കുഞ്ഞിന്റെ സംരക്ഷണം തന്നെ ഏൽപ്പിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നു.2019 മുതൽ നിമിഷയും കുഞ്ഞും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ജയിലിലാണ്. ഇവരെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്നത് ഉറപ്പാക്കാൻ ഇതുവരെ കേന്ദ്രസർക്കാർ ഉൾപ്പെടെ ഉറച്ച നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. കുഞ്ഞ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്ത്യൻ പൗരൻമാരെ തിരിച്ചെത്തിക്കുന്നതിലുള്ള വീഴ്ച പൗരൻമാരോടുള്ള ധാർമികവും നിയമപരവുമായ ഉത്തരവാദിത്തത്തിനും രാജ്യാന്തര കൺവൻഷൻ വ്യവസ്ഥകൾക്കും എതിരാണെന്നും ഹർജിയിൽ വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Request at high court for return of Fathima Isa