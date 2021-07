സ്വർണക്കടത്തു കേസ്: 5 പേർ കൂടി അറസ്റ്റിൽ, പിടിയിലായത് കൊടുവള്ളി സംഘം

കൊണ്ടോട്ടി ∙ കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളത്തിലെ സ്വർണക്കടത്തു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 5 പേർകൂടി അറസ്റ്റിൽ. കരിപ്പൂരിൽനിന്നു സ്വർണം സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കാൻ വിദേശത്തുനിന്നു നേരിട്ടു ക്വട്ടേഷൻ ഏറ്റെടുത്ത കൊടുവള്ളിയിലെ മറ്റൊരു സംഘത്തിലെ 5 പേരാണ് പിടിയിലായതെന്നും ഈ സംഘത്തിലെ 3 പേർകൂടി പിടിയിലാകാനുണ്ടെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

കൊടുവള്ളി കോട്ടയ്ക്കൽ സ്വദേശികളായ മേലേകുണ്ടത്തിൽ റിയാസ് (33), കാദിരി പിലാവുള്ളതിൽ മുഹമ്മദ് ബഷീർ (39), ഒയലക്കുന്ന് പുറായിൽ മുഹമ്മദ് ഹാഫിസ് (28), നാട്ടുകല്ലിങ്ങൽ മുഹമ്മദ് ഫാസിൽ (28), പുണ്ടത്തിൽ ഷംസുദ്ദീൻ (35) എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. റിയാസ് ആണ് സംഘത്തിനു നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്നതെന്നും സംഭവ ദിവസം ഇവർ കരിപ്പൂരിൽ എത്തിയതായി വ്യക്തമായിട്ടുണ്ടെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

21നു പുലർച്ചെ ദുബായിൽനിന്നെത്തിയ മലപ്പുറം മൂർക്കനാട് സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ഷഫീഖ് കൊണ്ടുവരുന്ന സ്വർണം കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുക എന്നായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. അതിനായി സൂഫിയാനു ക്വട്ടേഷൻ നൽകിയതുപോലെ റിയാസിനും വിദേശത്തുനിന്നു ക്വട്ടേഷൻ ലഭിച്ചിരുന്നതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. റിയാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 8 പേരാണ് എത്തിയത്. എന്നാൽ, ഷഫീഖിനെ സ്വർണവുമായി കസ്റ്റംസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതോടെ പദ്ധതി പാളി.

വയനാട്ടിലേക്കു കടക്കുന്നതിനിടെയാണ് 5 പേർ പിടിയിലായതെന്നും ഇവർ സഞ്ചരിച്ച കാർ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായും ഡിവൈഎസ്പി കെ.അഷ്റഫ് അറിയിച്ചു. പ്രതികളെ ഇന്നു കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും. ഇതോടെ കരിപ്പൂരിലെ സ്വർണക്കടത്തു സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തവരുടെ എണ്ണം 16 ആയി. രാമനാട്ടുകരയിൽ അപകടത്തിൽപെട്ട വാഹനത്തിനു പുറമേ, കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം 5 ആയി.

English Summary: Five more arrest in gold smuggling case