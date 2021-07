4 എഡിജിപിമാരുടെ വലയത്തിൽ ഡിജിപി; പരിഭവമുണ്ടെങ്കിലും പിന്തുണയുമായി സുദേഷ്

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവി വൈ.അനിൽ കാന്തിനെ സുപ്രധാന വിഷയങ്ങളിൽ ഉപദേശിക്കാൻ 4 എഡിജിപിമാരെ ചുമതലപ്പെടുത്തി.പ്രധാന വിഷയങ്ങളിൽ പൊലീസ് ആസ്ഥാനത്തെ എഡിജിപി മനോജ് ഏബ്രഹാം, ഇന്റലിജൻസ് മേധാവി ടി.കെ. വിനോദ് കുമാർ, ക്രമസമാധാനച്ചുമതലയുള്ള എഡിജിപി വിജയ് സാക്കറെ, ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മേധാവി എസ്.ശ്രീജിത്ത് എന്നിവരുമായി കൂടിയാലോചന നടത്തണമെന്നു പുതിയ മേധാവിക്കു സർക്കാർ ഉന്നതർ നിർദേശം നൽകി.

സീനിയോരിറ്റിയിൽ 2 പേരെ പിന്തള്ളി നൽകിയ സ്ഥാനമായതിനാൽ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന നിർദേശം മുഖ്യമന്ത്രിയും പുതിയ ഡിജിപിക്കു നൽകിയതായാണു സൂചന. അനിൽ കാന്തിനെ പൊലീസ് മേധാവിയായി നിശ്ചയിച്ച മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിനു ശേഷം അദ്ദേഹത്തിനും സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞ ഡിജിപി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയ്ക്കും ക്ലിഫ് ഹൗസിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഉച്ചഭക്ഷണം നൽകിയിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പൊലീസ് ഉപദേഷ്ടാവായിരുന്ന രമൺ ശ്രീവാസ്തവയുടേയും ബെഹ്റയുടേയും ഉറപ്പിലാണ് അനിൽ കാന്തിനെ നിയമിച്ചത്. യുപിഎസ്‍സി നൽകിയ മൂന്നംഗ പട്ടികയിൽ അനിൽ കാന്തിനേക്കാൾ സീനിയറായ സുദേഷ് കുമാർ, ബി.സന്ധ്യ എന്നിവരെ ഒഴിവാക്കിയായിരുന്നു നിയമനം.

ബെഹ്റ സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞെങ്കിലും പൊലീസ് ആസ്ഥാനത്തെ സുപ്രധാന കസേരകളിലും രഹസ്യ സെക്‌ഷനുകളിലുമുള്ള മിനിസ്റ്റീരിയൽ ജീവനക്കാരെ മാറ്റിയിട്ടില്ല. പുതിയ ഡിജിപിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവരെ പൊലീസ് ആസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന ചുമതലകളിൽ നിയമിക്കാം. അതു തൽക്കാലം വേണ്ടെന്നാണു നിർദേശം. എങ്കിലും അനിൽ കാന്തിനൊപ്പം വർഷങ്ങളായി ജോലി ചെയ്യുന്ന കംപ്യൂട്ടർ വിദഗ്ധരായ 2 ജീവനക്കാരെ അവിടെ നിയമിച്ചു.

സീനിയോരിറ്റിയിൽ മുൻപിലായിരുന്ന സുദേഷും സന്ധ്യയും അനിൽ കാന്ത് ചുമതലയേൽക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ നിന്നു വിട്ടു നിന്നിരുന്നു. സുദേഷ് ഇന്നലെ പൊലീസ് ആസ്ഥാനത്തെത്തി അനിൽകാന്തിനെ കണ്ടു. പൊലീസ് മേധാവി ആകാത്തതിൽ വിഷമം ഉണ്ടെന്നും എന്നാൽ സർക്കാർ തീരുമാനം ആയതിനാൽ അനിലിനു പുർണ പിന്തുണ ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

English Summary: 4 officers will help new DGP Anil Kant