വാദി വാദിച്ചു പ്രതിയായി; ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയുള്ള വാദങ്ങൾ പൊളിയുന്നു

തിരുവനന്തപുരം ∙ പട്ടയ ഭൂമിയിലെ മരം മുറിക്കാനുള്ള വിവാദ ഉത്തരവിറക്കാൻ അന്നത്തെ റവന്യു മന്ത്രി എഴുതിയ കുറിപ്പ് പുറത്തുവന്നത് സിപിഐയും എൽഡിഎഫ് സർക്കാരും നടത്തിയ ന്യായീകരണങ്ങളുടെ കടയ്ക്കൽ കത്തിവയ്ക്കുന്നതിനു തുല്യമായി. സദുദ്ദേശ്യത്തോടെ കർഷക ക്ഷേമത്തിനായാണ് ഉത്തരവിറക്കിയതെന്നു മുൻ മന്ത്രിയും സിപിഐയും വാദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പുറത്തുവന്ന രേഖയിലെ വിവരങ്ങൾ ഇതിനെ ഖണ്ഡിക്കുന്നു. 2020 ഒക്ടോബർ 24ന് ഇറക്കിയ ഉത്തരവിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന തരം വാചകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതു ചർച്ചയായിരുന്നു. ഇതു മന്ത്രിയുടെ കുറിപ്പിലെ വാചകം അതേപടി പകർത്തിയതാണെന്നു വ്യക്തമായതോടെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉത്തരവു ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തതാണെന്ന സിപിഐ വാദത്തിന്റെ മുനയൊടിഞ്ഞു.

ഇതേ ഫയലിൽ റവന്യു ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ഉന്നയിച്ച നിയമതടസ്സമുൾപ്പെടെ എതിർവാദങ്ങൾ വെട്ടിനിരത്തിയാണു മന്ത്രിയുടെ കുറിപ്പ്. പട്ടയഭൂമിയിലെ മരങ്ങൾ മുറിക്കാൻ അനുവാദം നൽകും മുൻപ് നിയമോപദേശം തേടണമെന്നും ലാൻഡ് റവന്യു കമ്മിഷണറുടെ അഭിപ്രായം ആരായണമെന്നും ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി എഴുതിയിരുന്നു.

മരംമുറി വിവാദമായതോടെ ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലും രേഖകളും സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വിളിച്ചുവരുത്തി പരിശോധിച്ചിരുന്നു. മന്ത്രിയുടെ കുറിപ്പും ഉൾപ്പെടുന്നതാണു ഫയൽ. ഉത്തരവിൽ പിശകില്ലെന്നും എൽ‍ഡിഎഫിന്റെ രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനമാണിതെന്നും അതിനു ശേഷം പാർട്ടി സെക്രട്ടറി അഭിപ്രായപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

വിവാദത്തിൽ ഇതുവരെയുള്ള നടപടികൾ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു. ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എഡിജിപിയുടെ അന്വേഷണത്തിനു മന്ത്രിമാർ ഉൾപ്പെട്ട വിവാദത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യാനാകില്ലെന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മരംമുറി വിവാദത്തിനു കൂടുതൽ രാഷ്ട്രീയ മൂർച്ച വരുത്തിയാകും അടുത്തയാഴ്ച നിയമസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷം ഭരണപക്ഷത്തെ നേരിടുകയെന്നും ഉറപ്പായി.

