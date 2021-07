തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അവലോകനം പൂർത്തിയായി; ഇനി നടപടികളിലേക്ക് സിപിഎം

തിരുവനന്തപുരം ∙ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 99 സീറ്റിന്റെ തിളക്കത്തിലും ജനവിധിയുടെ പരിശോധന സിപിഎമ്മിൽ പിരിമുറുക്കം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ്– കമ്മിറ്റി ചർച്ചകളിൽ പലയിടത്തും ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നു. തോൽവിയും വോട്ട് കുറഞ്ഞതും അന്വേഷിക്കാൻ കമ്മിഷനുകളെ നിയോഗിച്ചതോടെ അച്ചടക്കനടപടികളിലേക്ക് എത്താനുള്ള സാധ്യതയും പാർട്ടിയെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നു.

അമ്പലപ്പുഴയിൽ ജയിച്ച എച്ച്. സലാം മുതിർന്ന നേതാവായ ജി.സുധാകരനെതിരെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ നടത്തിയ കടന്നാക്രമണം ചർച്ചയായി. ജില്ലാ അവലോകനം ഇന്നലെ തൃശൂരിൽ പൂർത്തിയായി. ബുധനാഴ്ച ആരംഭിക്കുന്ന സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ്–കമ്മിറ്റി യോഗം റിപ്പോർട്ട് അന്തിമമാക്കും. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി നടപടികളിലേക്ക് കടക്കും.

ആരോപണങ്ങളും കമ്മിഷനുകളും

∙അമ്പലപ്പുഴയിൽ എച്ച്.സലാം തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ വീഴ്ചകൾ എണ്ണിയെണ്ണി പറഞ്ഞത് ആലപ്പുഴയിലെ സിപിഎമ്മിൽ അലയൊലികൾ സൃഷ്ടിച്ചു. സിറ്റിങ് എംഎൽഎ ആയിരുന്ന മന്ത്രി ജി. സുധാകരന്റെ ഓഫിസിന്റെ അറിവോടെയാണ് താൻ എസ്ഡിപിഐക്കാരൻ ആണെന്ന് ആരോപിക്കുന്ന പോസ്റ്ററുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതെന്നു സലാം തുറന്നടിച്ചു. പോസ്റ്റർ പ്രചാരണം ഉണ്ടായപ്പോൾ ആലപ്പുഴയിൽ തോമസ് ഐസക് തള്ളിപ്പറഞ്ഞതുപോലെ സുധാകരൻ ചെയ്തില്ല. പൊതുയോഗങ്ങളിൽ സുധാകരന്റെ ശരീരഭാഷ സ്ഥാനാർഥിക്ക് എതിരാണെന്നു തോന്നും വിധമായിരുന്നു തുടങ്ങിയ ആരോപണങ്ങളും സലാം ഉന്നയിച്ചു.

എ.എം. ആരിഫ് എംപിയാണ് സുധാകരനെതിരേയുള്ള വിമർശനങ്ങൾക്കു തുടക്കമിട്ടത്. തുടർന്ന് എല്ലാവരും ഏറ്റു പിടിച്ചു. സുധാകരൻ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തില്ല. ആരോപണങ്ങൾ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഗൗരവമായി പരിശോധിക്കുമെന്ന് ആക്ടിങ് സെക്രട്ടറി എ.വിജയരാഘവൻ യോഗത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.

∙ കുണ്ടറയിലെയും കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെയും പരാജയം അന്വേഷിക്കാൻ കൊല്ലം ജില്ലാകമ്മിറ്റി അന്വേഷണ കമ്മിഷനെ നിയോഗിച്ചു. സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയംഗങ്ങളായ എസ്. രാജേന്ദ്രൻ, കെ. സോമപ്രസാദ്, ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റംഗം എം. ശിവശങ്കരപ്പിള്ള എന്നിവർ അടങ്ങിയ കമ്മിഷൻ 2 മാസത്തിനകം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണം. കുണ്ടറയിൽ മന്ത്രി ജെ. മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മയുടെ പരാജയത്തിനു പ്രധാന കാരണം ബിജെപി വൻതോതിൽ വോട്ടു മറിച്ചതാണെന്നു റിവ്യൂ റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. ആഴക്കടൽ മത്സ്യബന്ധന കരാറിന്റെ പേരിലുള്ള വിവാദം, ബിഷപ്പിന്റെ ഇടയലേഖനം, എൻഎസ്എസ് നിലപാട്, സ്വകാര്യ കശുവണ്ടി ഫാക്ടറികൾ അടഞ്ഞു കിടന്നത് എന്നിവയും ദോഷം ചെയ്തു. മന്ത്രിയുടെ വ്യക്തിപരമായ രീതികളെക്കുറിച്ച് അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നതായും സംഘടനാ വീഴ്ച ഉണ്ടെങ്കിൽ പരിശോധിക്കണമെന്നും റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.

∙സംസ്ഥാനത്താകെ ഇടതു തരംഗം ഉണ്ടായിട്ടും എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഏശാതെ പോയത് സിപിഎം അന്വേഷിക്കുന്നു. വിജയിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ ഘടകം ഉറപ്പുനൽകിയ പെരുമ്പാവൂർ, തൃപ്പൂണിത്തുറ സീറ്റുകളിലെ പരാജയം പരിശോധിക്കും. ഇതിനു 2 കമ്മിറ്റികളെ ജില്ലാകമ്മിറ്റി നിയോഗിച്ചു. കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) മത്സരിച്ച പെരുമ്പാവൂർ, പിറവം മണ്ഡലങ്ങളിലെ പരാജയത്തെക്കുറിച്ച് ആ പാർട്ടി നൽകിയ പരാതി അന്വേഷിക്കാൻ സി.എം. ദിനേശ്മണി, പി.എം. ഇസ്മായിൽ എന്നിവരെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. തൃപ്പൂണിത്തുറ കൈവിട്ടുപോയതും തൃക്കാക്കരയിൽ സ്ഥാനാർഥി നിർണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ കാര്യങ്ങളും പരിശോധിക്കാൻ ഗോപി കോട്ടമുറിക്കൽ, കെ.ജെ. ജേക്കബ് എന്നിവരെ ചുമതലപ്പെടുത്തി.

∙അരുവിക്കര മണ്ഡലം പിടിച്ചെടുത്തെങ്കിലും അവിടെ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം വി.കെ.മധു നിസ്സഹകരിച്ചെന്ന പരാതി അന്വേഷിക്കാൻ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാകമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചു. ഇവിടെ സ്ഥാനാർഥിയായി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി നിർദേശിച്ച മധുവിനെ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം വെട്ടി പകരം ജി.സ്റ്റീഫനെ നിയോഗിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് മധു പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നു വിട്ടു നിന്നെന്ന പരാതി ഏരിയ കമ്മിറ്റി നൽകി. സി. ജയൻബാബു, കെ.സി. വിക്രമൻ, സി. അജയകുമാർ എന്നിവർ അടങ്ങിയ കമ്മിഷനെയാണ് നിയോഗിച്ചത്.

ചിറ്റയം ഗോപകുമാർ

∙അടൂരിൽ സിപിഐ സ്ഥാനാർഥി ചിറ്റയം ഗോപകുമാറിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം കുറഞ്ഞതിൽ സിപിഎമ്മിന്റെ നിസ്സഹകരണം കാരണമാണെന്ന പരാതി പാർട്ടി അന്വേഷിക്കും. തിരുവല്ലയിൽ മാത്യു ടി.തോമസ് തോൽക്കുമെന്ന തരത്തിൽ നടന്ന പ്രചാരണത്തിൽ പാർട്ടി അണികളും പങ്കു ചേർന്നെന്നും പത്തനംതിട്ടയിൽ പാ‍ർട്ടി വിലയിരുത്തി.

∙ഒറ്റപ്പാലം, നെന്മാറ മണ്ഡലങ്ങളിൽ പ്രചാരണത്തിൽ ചില നേതാക്കൾ സഹകരിച്ചില്ലെന്നും ചിലർ തേ‍ാൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നും എംഎൽഎമാരായ കെ.പ്രേംകുമാറും കെ.ബാബുവും പാലക്കാട്ടെ ചർച്ചകളിൽ ആരേ‍ാപണം ഉയർത്തി. ഒരു സിഐടിയു ജില്ലാ നേതാവിന്റെ പേരെടുത്തു പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒറ്റപ്പാലം എംഎൽഎ പ്രേംകുമാറിന്റെ ആരേ‍ാപണം. പാലക്കാട് മണ്ഡലത്തിൽ സംഘടന ദുർബലമായതാണ് ബിജെപിയുടെ വളർച്ചയ്ക്കു കാരണമെന്നു വിലയിരുത്തി.

അലട്ടുന്ന വോട്ടു ചോർച്ച

∙കൽപറ്റ മണ്ഡലത്തിൽ പാർട്ടി വോട്ടുകളിലെ ചോർച്ച തോൽവിക്കു കാരണമായെന്നാണു വയനാട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ വിലയിരുത്തൽ. ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകളും പ്രതീക്ഷിച്ചതു പോലെ ലഭിച്ചില്ല. സ്ഥാനാർഥി നിർണയത്തിന്റെ പേരിലെ ആശയ കുഴപ്പങ്ങളും സിറ്റിങ് എംഎൽഎ സി.കെ. ശശീന്ദ്രനു സീറ്റ് നിഷേധിച്ചതും ഒരു വിഭാഗം വോട്ടർമാരെ എതിരാക്കി.

ബത്തേരിയിൽ ബിജെപി വോട്ടുകൾ യുഡിഎഫിലേക്കു പോയത് ക്ഷീണമായി. യുഡിഎഫിലെയും കോൺഗ്രസിലെയും അനൈക്യം വോട്ടാകുമെന്ന വിശ്വാസം ബത്തേരിയിലും കൽപറ്റയിലും വിനയായി.

∙പ്രതീക്ഷിച്ച വോട്ടുകൾ ലഭിക്കാതിരുന്ന ബൂത്തുകളിൽ സംഘടനാപരമായി വീഴ്ച സംഭവിച്ചോ അന്വേഷിക്കാനാണ് കണ്ണൂരിലെ തീരുമാനം. വോട്ടെണ്ണം കൊണ്ടു മുന്നിലെത്തിയ മട്ടന്നൂരിലും ശതമാനം കൊണ്ടു മുന്നിലെത്തിയ പയ്യന്നൂരിലും അടക്കം ചില ബൂത്തുകളിൽ പ്രതീക്ഷിച്ച വോട്ട് വന്നില്ല.

∙മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തിൽ 2016 നെക്കാളും വോട്ടു കുറഞ്ഞത് യുഡിഎഫും ബിജെപിയും നടത്തിയ വർഗീയ പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നു കാസർകോട് കമ്മിറ്റി വിലയിരുത്തി. തൃക്കരിപ്പൂർ, ഉദുമ, കാഞ്ഞങ്ങാട് എന്നീ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ചില ബൂത്തുകളിൽ പാർട്ടിക്കു ലഭിക്കാവുന്ന വോട്ടുകൾ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ 3 മണ്ഡലങ്ങളിലും വിജയിക്കാൻ സാധിച്ചത് അഭിമാനകരമാണെന്നു യോഗം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

കെ.ടി. ജലീൽ

∙ഇടതു തരംഗം മുതലാക്കാ‍ൻ സാധിച്ചില്ലെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് മലപ്പുറം കമ്മിറ്റി. തവനൂരിൽ കെ.ടി. ജലീലിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു. എൽഡിഎഫ് ഭരിക്കുന്ന എടപ്പാൾ, തവനൂർ, തൃപ്രങ്ങോട് പഞ്ചായത്തുകളിൽ വോട്ടു ചോർച്ചയുണ്ടായി. ഏറനാട്, നിലമ്പൂർ, തവനൂർ, പെരിന്തൽമണ്ണ സീറ്റുകളിൽ വോട്ടു വിഹിതം കുറഞ്ഞു. വിജയപ്രതീക്ഷ വച്ചിരുന്ന പെരിന്തൽമണ്ണ സീറ്റിൽ നേരിയ വോട്ടിന് തോറ്റതിനെക്കുറിച്ചും വിമർശനമുണ്ട്.

കലാപക്കൊടിക്ക് കിഴുക്ക്

കുറ്റ്യാടി സീറ്റ് കേരള കോൺഗ്രസിനു നൽകിയതിനെതിരായ പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ പേരിൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം കെ.പി. കു‍ഞ്ഞമ്മദ്കുട്ടി എംഎൽഎയെ തരം താഴ്ത്തിയത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അവലോകന യോഗത്തിലാണ്. അണികളുടെ പ്രതിഷേധത്തിനു വഴങ്ങി കുഞ്ഞമ്മദ്കുട്ടിയെ സ്ഥാനാർഥിയാക്കുകയും അദ്ദേഹം വിജയിക്കുകയും ചെയ്തതിനു ശേഷമാണു നടപടി. പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങൾക്കു നേതൃത്വം നൽകിയ പാർട്ടി അംഗങ്ങൾക്കെതിരെയും നടപടിയുണ്ടാകും. വടകര, കുന്നുമ്മൽ ഏരിയ കമ്മിറ്റികൾ ഇക്കാര്യം പരിശോധിക്കും.

കുറ്റ്യാടി മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള ചില ജില്ലാ, ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും പ്രകടനങ്ങളെ പിന്തുണച്ചെന്ന വിമർശനം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലും ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിലും ഉയർന്നു. വടകരയിൽ ആർഎംപിയോടുള്ള പരാജയം കനത്ത തിരിച്ചടിയായി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി കണക്കു കൂട്ടുന്നു. പൊന്നാനിയിലെ വിമത നീക്കം മലപ്പുറം ജില്ലാകമ്മിറ്റി ചർച്ച ചെയ്ത് അസംതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും അച്ചടക്ക നടപടിക്കു തീരുമാനമായില്ല.

കേരള കോൺഗ്രസിന് മാർക്ക്

കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ (എം) വരവു പ്രയോജനം ചെയ്തുവെന്ന് ഇടുക്കി, കോട്ടയം ജില്ലാ കമ്മിറ്റികൾ വിലയിരുത്തി. 2016 ൽ വൈക്കം, ഏറ്റുമാനൂർ സീറ്റുകൾ നേടിയ എൽഡിഎഫ് കോട്ടയത്ത് ഇക്കുറി 5 സീറ്റുകൾ നേടി. 2016 ൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തു പോയ പൂഞ്ഞാറിൽ ജയിച്ചു. പുതുപ്പള്ളിയിലും കടുത്തുരുത്തിയിലും വലിയ മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. കോട്ടയം മണ്ഡലത്തിൽ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണന്റെ വ്യക്തി പ്രഭാവമാണു വിജയത്തിനു കാരണമെന്നും യോഗം വിലയിരുത്തി.

ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ തൊടുപുഴയിൽ തോറ്റെങ്കിലും വോട്ട് ഉയർത്തി. ഉടുമ്പൻചോലയിൽ എം.എം. മണിക്ക് റെക്കോർഡ് ഭൂരിപക്ഷം നേടാനായതു നേട്ടമായി. പീരുമേട്ടിൽ സിപിഐക്ക് ഉള്ളിലെ അസ്വാരസ്യങ്ങൾ വോട്ട് കുറയുന്നതിനു കാരണമായി. പാലായിൽ ജോസ് കെ.മാണിയുടെ തോൽവി മാണി സി.കാപ്പനു ലഭിച്ച വ്യക്തിഗത വോട്ട് മൂലമാണെന്നാണ് നിരീക്ഷണം

