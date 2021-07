പൂവണിഞ്ഞു, മഹേഷിന്റെ സുവർണസ്വപ്നം; സ്കൂൾ കായികമേളയിലെ സ്വർണജേതാവിന് ഇനി സ്വന്തം വീട്

ആലപ്പുഴ ∙ സ്വന്തം വീട് എന്ന സ്വപ്നത്തിലേക്കു മഹേഷ് നീട്ടിയെറിഞ്ഞ ഡിസ്ക് ലക്ഷ്യത്തിലെത്തി. സ്വർണമെഡലിന്റെ തിളക്കമുള്ള പുഞ്ചിരി മാത്രമായിരുന്നു താക്കോൽ ഏറ്റുവാങ്ങുമ്പോൾ മഹേഷിന്റെ മറുപടി. ഗാന്ധിഗ്രാം പദ്ധതിയിൽപെടുത്തി നിർമിച്ച വീടിനു രമേശ് ചെന്നിത്തല എംഎൽഎ ‘ഗാന്ധിഗ്രാം’ എന്നുതന്നെ പേരുനൽകി.

ഒൻപതാം മാസം മാതാപിതാക്കൾ ഉപേക്ഷിച്ചുപോയ, മുത്തശ്ശിയുടെയും മുത്തച്ഛന്റെയും കരുതലിൽ വളർന്ന നേപ്പാൾ സ്വദേശിയായ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥി മഹേഷിനാണ് ആലപ്പുഴ തുമ്പോളി വികസനം ജംക്‌ഷനു സമീപം രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ ഗാന്ധിഗ്രാം പദ്ധതി പ്രകാരം വീടു നിർമിച്ചു നൽകിയത്.

2018ൽ തിരുവനന്തപുരത്തു നടന്ന സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയിൽ ഡിസ്കസ് ത്രോയിൽ സ്വർണം നേടിയ ആലപ്പുഴ ലിയോ തേർട്ടീൻത് സ്കൂളിലെ വിദ്യാർഥിയായ മഹേഷിനെക്കുറിച്ച് ‘മഹേഷിന്റെ പ്രതികാര’മെന്ന തലക്കെട്ടിൽ മനോരമ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വാർത്തയാണു വഴിത്തിരിവായത്. മഹേഷിനു ഫ്ലാറ്റ് നൽകുമെന്നു നഗരസഭയും അന്നത്തെ ധനമന്ത്രി ടി.എം.തോമസ് ഐസക്കും വാഗ്ദാനം ചെയ്തെങ്കിലും സ്വപ്നം നീണ്ടുപോകുകയായിരുന്നു.

2018 ൽ മനോരമ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വാർത്ത

മനോരമ വാർത്ത ശ്രദ്ധയിൽപെട്ട അന്നത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല, തന്റെ ഗാന്ധിഗ്രാം പദ്ധതി പ്രകാരം വീടു നിർമിച്ചു നൽകാൻ ഡിസിസി പ്രസിഡന്റായിരുന്ന എം.ലിജുവിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. നഗരസഭാധ്യക്ഷനായിരുന്ന തോമസ് ജോസഫ് 3 സെന്റ് ഭൂമി മഹേഷിനു സൗജന്യമായി നൽകി.

വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഫർണിച്ചറും ഡിസിസി നൽകും. മഹേഷിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ ചുമതല ഡിസിസി ഏറ്റെടുക്കുമെന്നു കെപിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ.എ.ഷുക്കൂർ, കെപിസിസി രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതിയംഗം എം.ലിജു, ഡിസിസി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് തോമസ് ജോസഫ് എന്നിവർ പറഞ്ഞു.

English Summary: Mahesh get new home via Gandhi gram project