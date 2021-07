കോവിൻ അക്കൗണ്ടിലെ ‘അജ്ഞാതരെ’ ഒഴിവാക്കാം

തിരുവനന്തപുരം ∙ വാക്സിനേഷനുള്ള കോവിൻ പോർട്ടലിൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് മറ്റൊരാൾ വാക്സീൻ എടുത്തതായി ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടാൽ ആ വ്യക്തിയുടെ വിവരങ്ങൾ നമ്മുടെ നമ്പറിൽ നിന്നു നീക്കാനുള്ള സൗകര്യം വന്നു. പലരും കോവിൻ പോർട്ടലിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അജ്ഞാതരായ വ്യക്തികൾ ഇതേ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചതായി കണ്ടുവെന്നു റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു.

സ്പോട് റജിസ്ട്രേഷനിൽ ഫോൺ നമ്പർ തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് ഇതു സംഭവിക്കുന്നതെന്നാണ് വിവരം. സ്പോട് റജിസ്ട്രേഷനിൽ ഒടിപി (വൺ ടൈം പാസ്‍വേഡ്) ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്പർ തെറ്റിയാൽ അക്കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപെടുക എളുപ്പമല്ല. ഫോൺ നമ്പർ നൽകുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലുമൊരു അക്കം മാറിപ്പോയാൽ മറ്റൊരു നമ്പറിലേക്കായിരിക്കും ലിങ്ക് ചെയ്യപ്പെടുക. ഒരു ഫോൺ നമ്പറിൽ പരമാവധി 4 പേരുടെ അക്കൗണ്ടുകളാണ് ചേർക്കാനാവുക.

എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം?

∙ കോവിൻ (cowin.gov.in) പോർട്ടലിൽ മൊബൈൽ നമ്പർ നൽകി ലോഗിൻ ചെയ്യുക

∙ 'Raise an issue' എന്ന മെനു തുറന്ന് ചുവടെയുള്ള 'Remove unknown member' എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

∙ 'Unknown Member Details' എന്നതിനു നേരെ ഒഴിവാക്കേണ്ട നമ്പർ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

∙ താഴെയുള്ള ഡിക്ലറേഷൻ ടിക് ചെയ്ത് Submit request നൽകാം

English Summary: Strangers in covid account can be removed