കൊച്ചി ∙ തീവ്രവാദ, ലഹരിമരുന്നു കേസുകളിലെ പ്രതികളായ 3 പേരെ തമിഴ്നാട് പൊലീസിന്റെ ക്യൂ ബ്രാഞ്ച് വിഭാഗം അങ്കമാലി, അത്താണി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നു പിടികൂടി. കേരള പൊലീസിന്റെ തീവ്രവാദവിരുദ്ധ സ്ക്വാഡിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ഇന്നലെ പിടികൂടിയത്.

ശ്രീലങ്കൻ സ്വദേശികൾ എന്നു സംശയിക്കുന്ന സുരേഷ് രാജ്, രമേശ്, ശരവണൻ എന്നിവരെയാണു രഹസ്യനീക്കത്തിലൂടെ പിടികൂടിയത്. സുരേഷ് രാജ് അങ്കമാലിയിൽ ഓക്സിലിയം കോളജിനു സമീപവും രമേശും ശരവണനും അത്താണിയിൽ വിമാനത്താവള ജംക്‌ഷനു സമീപവും വാടക വീടുകളിൽ താമസിക്കുകയായിരുന്നു.

രാജ്യാന്തര ബന്ധങ്ങളുള്ള കേസുകളിലെ പ്രതികളാണിവർ. തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇവരെ പിടികൂടാൻ വാറന്റ് പുറപ്പെടുവിച്ചതോടെ കേരളത്തിലേക്കു താമസം മാറ്റുകയായിരുന്നു. വിമാനത്താവളത്തിൽ കയറ്റുമതി ബിസിനസ് ചെയ്യുകയാണെന്നാണു സുരേഷ് രാജ് സമീപവാസികളോടു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പ്രതിമാസം 25,000 രൂപ വാടകയുള്ള വീട്ടിലാണ് ഇവർ കുടുംബസമേതം താമസിച്ചിരുന്നത്.

മറ്റു 2 പേരും അത്താണിയിലെ വീടിനും പ്രതിമാസം 20,000 രൂപ നിരക്കിലാണു വാടക നൽകിയിരുന്നത്. തമിഴ്നാട് സ്വദേശികളാണെന്നു തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനുള്ള വ്യാജരേഖകളാണ് ഇവരുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്നത്. ഒരു മാസം മുൻപാണ് കേരളത്തിലെത്തിയത്. ആർഭാട ജീവിതമാണ് ഇവരുടേതെന്നും സമീപവാസികളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നതായും നാട്ടുകാർ പറയുന്നു.

3 പേരെയും നെടുമ്പാശേരി വിമാനത്താവളത്തിനു സമീപത്തെ തീവ്രവാദവിരുദ്ധ സ്ക്വാഡിന്റെ ഓഫിസിലെത്തിച്ചു ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ്. ഇന്നു തമിഴ്നാട്ടിലേക്കു കൊണ്ടുപോകും.

