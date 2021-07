ഒൻപതുകാരിയെ കഴുത്തു ഞെരിച്ച് കൊന്ന കേസിൽ അമ്മ കസ്റ്റഡിയിൽ

കണ്ണൂർ ∙ ഒൻപതുവയസ്സുകാരിയെ കഴുത്തു ഞെരിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന കേസിൽ, മനോദൗർബല്യമുണ്ടെന്നു കരുതുന്ന അമ്മയെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.



കുഴിക്കുന്ന് ‘ഐശ്വര്യ’യിൽ രാജേഷിന്റെയും വാഹിദയുടെയും മകൾ അവന്തികയാണു മരിച്ചത്. രാജേഷിന്റെ പരാതിയിൽ വാഹിദ(42)യെ ടൗൺ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

ഇന്നലെ രാവിലെ ഏഴോടെയാണു സംഭവം. തന്റെ അസുഖം സംബന്ധിച്ചു വാഹിദയ്ക്ക് ആശങ്കകളുണ്ടായിരുന്നെന്നു പൊലീസ് പറയുന്നു. വാഹിദയുടെ ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു വാഹിദയും രാജേഷും തമ്മിൽ തർക്കം നടക്കുകയും രാജേഷിനെ വീടിനു പുറത്താക്കി വാഹിദ വാതിൽ അകത്തു നിന്നു പൂട്ടുകയും ചെയ്തു. ഇതിനു ശേഷം മകളെയും കൂട്ടി മുറിക്കകത്തു കയറി, മുറിയും അകത്തു നിന്നു പൂട്ടി.

രാജേഷ്, ബന്ധുക്കളെ കൂട്ടിയെത്തിയ ശേഷം വീട്ടിലേക്കുള്ള വാതിൽ പൊളിച്ച് അകത്തു കടക്കുകയായിരുന്നു. കിടപ്പു മുറിയിലേക്കുമുള്ള വാതിൽ പൊളിച്ച് അകത്തു കയറിയപ്പോൾ, അവന്തിക കട്ടിലിൽ ബോധമറ്റു കിടക്കുന്നതാണു കണ്ടത്. കണ്ണൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കുമ്പോഴേക്കും മരിച്ചിരുന്നു. കഴുത്തു ഞെരിച്ചതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ അവന്തികയുടെ ശരീരത്തിലുള്ളതിനാൽ, ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നാണു പ്രാഥമിക നിഗമനം. പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി മൃതദേഹം പരിയാരത്തുള്ള കണ്ണൂർ ഗവ.മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്കു മാറ്റി.

മകളോടുള്ള സ്നേഹക്കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കി വാഹിദയുടെ മൊഴി

മകളോടുള്ള സ്നേഹവും വാത്സല്യവും വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ഇന്നലെ പൊലീസിനു വാഹിദ നൽകിയ മൊഴി. അസുഖം കാരണം മരിച്ചുപോകുമെന്നും മകൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുമെന്നും വാഹിദ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു. ആശുപത്രിയിൽ പോകാമെന്ന്, ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ടു ഭർത്താവ് രാജേഷ് പറഞ്ഞതോടെ ആശങ്ക വർധിച്ചിരിക്കാമെന്നും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

മൊഴിയിൽ നിന്ന്: ‘എനിക്ക് അസുഖം വന്നു മരിച്ചാൽ നീ ഒറ്റയ്ക്കായിപ്പോവില്ലേയെന്നും ഒരുമിച്ചു മരിക്കാമെന്നും ശനി രാത്രി മകളോടു പറഞ്ഞിരുന്നു. മരിക്കേണ്ട അമ്മേ നമുക്കൊരുമിച്ചു ജീവിക്കാമെന്നുമായിരുന്നു മകൾ മറുപടി നൽകിയത്. കഴുത്തിനു പിടിച്ചു ഞെരിച്ചപ്പോൾ, ചെയ്യല്ലേ അമ്മേ, നമുക്കു ജീവിക്കാമെന്നാണ് അവൾ പറഞ്ഞത്.’

മകൾ മരിച്ചത് ഇതുവരെ വാഹിദ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും വല്ലാത്തൊരു മാനസികാവസ്ഥയിലാണവരുള്ളതെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. കുടകിലെ സമ്പന്ന കുടുംബാഗംമാണു വാഹിദ. വാഹിദയും അവന്തികയും കുടകിലാണു താമസം.

അവന്തിക കുടകിലാണു പഠിക്കുന്നത്. ഇരുവരും വല്ലപ്പോഴും മാത്രമേ കുഴിക്കുന്നിലെത്താറുള്ളുവെന്നതിനാൽ നാട്ടുകാർക്കു വലിയ പരിചയമൊന്നുമില്ല.

English Summary: 9 year old girl murdered at Kannur, mother in police custody