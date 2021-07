പതിനാലുകാരിക്ക് പീഡനം; നാലുപേർ അറസ്റ്റിൽ

കാസർകോട് ∙ ഉളിയത്തടുക്കയിൽ പതിനാലുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ 2 ഓട്ടോ ഡ്രൈവർമാർ ഉൾപ്പെടെ 4 പേർ റിമാൻഡിൽ. ഉളിയത്തടുക്ക എസ്പി നഗറിലെ സി.അബ്ബാസ് (60), പട്‌ല ചെന്നിക്കുഡ്‌ലു സി.എ.അബ്ബാസ്(49), പാണലം സ്വദേശി ഉസ്മാൻ (59), ഉളിയത്തടുക്ക അൽ നൂർ ഹൗസിൽ എ.കെ.മൊഹമ്മദ് ഹനീഫ് (58) എന്നിവരെയാണ് കാസർകോട് ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്തത്.

ഒരാഴ്ച മുൻപാണ് പീഡനം നടന്നത്. ജൂൺ 26ന് കാറിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി പണി നടക്കുന്ന വീട്ടിൽ വച്ച് പീഡിപ്പിച്ചതാണ് ആദ്യ സംഭവം. ഈ കേസിൽ ഉളിയത്തടുക്ക സ്വദേശി സി.അബ്ബാസ് അറസ്റ്റിലായതോടെയാണ് പിന്നീട് കുട്ടിയുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റുള്ളവർ പിടിയിലായത്.

വാടക ക്വാർട്ടേഴ്‌സിൽ താമസിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയും സഹോദരനും നടന്നു പോകുന്നതിനിടെ ആ വഴി കാറിൽ വന്ന സി.അബ്ബാസ് ഇരുവരെയും കാറിൽ കയറ്റി. സഹോദരനെ സാധനം വാങ്ങി വരാൻ പറഞ്ഞ് ഇറക്കി പെൺകുട്ടിയുമായി പുതിയതായി പണിയുന്ന വീട്ടിലേക്കു പോകുകയായിരുന്നു. 2 പേരെയും കാറിൽ കയറ്റിപ്പോകുന്നത് കണ്ട രണ്ടു പേരാണ് പിന്തുടർന്ന് വിവരം ചൈൽഡ് ലൈനിൽ അറിയിച്ചത്.

പൊലീസ് സംഘം എത്തി സംഭവം കയ്യോടെ പിടികൂടി. വൈദ്യ പരിശോധനയിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിൽ നഖത്തിന്റെ പാടുകളും രക്തവും ഉണ്ടായിരുന്നു. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരാളെ കൂടി പിടികിട്ടാനുണ്ട്.

English Summary: Four people arrested for raping 14 year old girl