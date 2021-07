മലപ്പുറം ∙ പാർട്ടി പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തകർക്കു രാഷ്ട്രീയ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാൻ മുസ്‌ലിം ലീഗ് സംവിധാനമൊരുക്കുന്നു. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രവർത്തനം വിലയിരുത്താനായി 7,8 തീയതികളിൽ ചേരുന്ന സംസ്ഥാന പ്രവർത്തക സമിതി യോഗത്തിൽ ഇതു ചർച്ചയാകും. തെക്കൻ ജില്ലകളിൽ പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി പ്രത്യേക പദ്ധതി തയാറാക്കും. മഞ്ചേരി യൂണിറ്റി കോളജാണു യോഗവേദി.ജീവകാരുണ്യ മേഖലയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചപ്പോൾ അണികൾക്കു രാഷ്ട്രീയ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതിൽ പിന്നാക്കം പോയെന്ന വികാരം പാർട്ടിയിലുണ്ട്. ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനം ശക്തമായി തുടരുന്നതിനൊപ്പം രാഷ്ട്രീയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ഊന്നൽ നൽകാനാണു തീരുമാനം. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനം യോഗത്തിലുണ്ടാകും.



നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തിരിച്ചടിക്കു ശേഷം ആദ്യമായാണു പ്രവർത്തക സമിതി യോഗം ചേരുന്നത്. ഇതിനിടെ, സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രവർത്തകരും പരസ്യ പ്രസ്താവനയിലൂടെ ചില നേതാക്കളും നേതൃത്വത്തിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനമുന്നയിച്ചിരുന്നു. അടുത്ത മാസം പാർട്ടിയുടെ അംഗത്വ ക്യാംപെയ്ൻ തുടങ്ങും. വാർഡ്, പഞ്ചായത്ത്, മണ്ഡലം, ജില്ലാ തലത്തിൽ പുതിയ കമ്മിറ്റി നിലവിൽ വരാൻ 6 മാസമെടുക്കും. സംസ്ഥാന തലത്തിൽ വിപുലമായ സംഘടനാ അഴിച്ചുപണി അതിനു ശേഷമായിരിക്കും. എന്നാൽ, തെക്കൻ ജില്ലകളിൽ നേതൃമാറ്റമുൾപ്പെടെയുള്ള നിർണായക തീരുമാനങ്ങൾ പ്രവർത്തക സമിതിയിലുണ്ടാകും.

English Summary: Muslim league to provide political education for its workers