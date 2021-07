അഴിമതിക്കാർ യുഡിഎഫ്; മാണി അല്ലെന്ന് വിജയരാഘവൻ

തിരുവനന്തപുരം∙ നിയമസഭാ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു സുപ്രീം കോടതിയിൽ സർക്കാർ അഭിഭാഷകൻ കെ.എം.മാണിയുടെ പേരു പരാമർശിച്ചിട്ടില്ലെന്നും യുഡിഎഫിന്റെ അഴിമതിയാണു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതെന്നും സിപിഎം ആക്ടിങ് സെക്രട്ടറി എ.വിജയരാഘവൻ പറഞ്ഞു. കോടതിയിലെ കാര്യങ്ങൾ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ചു ദുരുദ്ദേശ്യത്തോടെ മാധ്യമങ്ങൾ വാർത്ത നൽകിയെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. പരസ്പര ബഹുമാനത്തോടെ നല്ല നിലയിലാണ് എൽഡിഎഫ് ഘടകകക്ഷികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതിനിടയിൽ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാനാണു മാധ്യമങ്ങളുടെ ശ്രമമെന്നും വിജയരാഘവൻ ആരോപിച്ചു.

? അഴിമതിക്കാരനായ ധന മന്ത്രിക്കെതിരെ നടന്ന സമരം എന്നല്ലേ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ വാദിച്ചത്?

യുഡിഎഫ് സർക്കാർ അഴിമതിയിൽ മുങ്ങി നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ആ സർക്കാരിനെതിരായുള്ള സമരം തന്നെയാണു സഭയിൽ നടന്നത്.

? കെ.എം.മാണി അഴിമതിക്കാരനല്ല എന്നാണോ?

കെ.എം.മാണി ദീർഘകാലം രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്തിയ ആളാണ്. അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള പൊതു പ്രവർത്തകനായിരുന്നു. ബാർകോഴ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നടന്നതാണ്. ഉയർന്നു വന്ന വിഷയങ്ങളിൽ മാണിക്കു വ്യക്തിപരമായ ഉത്തരവാദിത്തമില്ലെന്നാണു വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തിയത്.

? മാണിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയ അഭിഭാഷകനെതിരെ നടപടി വേണമെന്നാണല്ലോ കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) ആവശ്യപ്പെടുന്നത്?

അവർ അവരുടെ അഭിപ്രായം പറയുമല്ലോ. കോടതിയിൽ നടന്ന ആശയവിനിമയം തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ചു വാർത്തകൾ നൽകുകയായിരുന്നു. ഇടതുപക്ഷ വിരുദ്ധ മാധ്യമങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയമാണ് അതിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. ചില മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ വാർത്താ നിർമാണ വിദഗ്ധർ കൂടിയാണ്.

? അപ്പോൾ സംഭവിച്ചതു യുഡിഎഫിന്റെ അഴിമതി ആണെന്നും മാണി നടത്തിയ അഴിമതി അല്ലെന്നുമാണോ?

ഞാൻ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞല്ലോ. യുഡിഎഫിന്റെ അഴിമതിക്കെതിരെയാണ് എൽഡിഎഫ് സമരങ്ങൾ നടത്തി വന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതു യുഡിഎഫിനെതിരായ സമരമാണ്. ഭരണം തന്നെ അഴിമതിക്കു വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കുന്നവരാണ് അവർ.

? കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) എൽഡിഎഫിൽ എത്തുന്നതു വരെ കെ.എം.മാണി അഴിമതിക്കാരനാണ് എന്നായിരുന്നില്ലേ സിപിഎം നിലപാട്?

കേരള കോൺഗ്രസ് യുഡിഎഫിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. അഴിമതിക്കെതിരെ ശക്തമായ നിലപാട് എടുത്തും യുഡിഎഫിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞുമാണ് അവർ എൽഡിഎഫിൽ വന്നത്. അതിനു ശേഷം മുന്നണിയുടെ കെട്ടുറപ്പിനും തിരഞ്ഞെടുപ്പു വിജയങ്ങൾക്കും വേണ്ടി അവർ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

? സർക്കാർ അഭിഭാഷകൻ പറഞ്ഞത് ‘ഹി വോസ് കറപ്റ്റ്’ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ആ അഴിമതിക്കാരൻ കെ.എം.മാണി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി ആണോ?

യുഡിഎഫ് അഴിമതിക്കാരാണ് എന്നാണു പറഞ്ഞത്. എന്നു പറഞ്ഞാൽ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ എന്നാണ്.

