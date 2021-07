സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അധികാരം കവരുന്നത് എംപിമാർ പ്രതിരോധിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം∙ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളും ആനുകൂല്യങ്ങളും കവർന്നെടുക്കാനും നിർത്തലാക്കാനുമുള്ള കേന്ദ്ര നീക്കങ്ങൾക്കെതിരെ ലോക്സഭയിൽ ശക്തമായ പ്രതിരോധം തീർ‌ക്കണമെന്നു കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള എംപിമാരോടു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർദേശിച്ചു. ഈ മാസം 19 മുതൽ അടുത്ത മാസം 13 വരെ ലോക്സഭാ സമ്മേളനം നടക്കാനിരിക്കെയാണു മുഖ്യമന്ത്രി യോഗം വിളിച്ചത്.

കേന്ദ്ര–സംസ്ഥാന വിഷയങ്ങൾ വേർതിരിക്കുന്ന സമാവർത്തി പട്ടിക സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി ചർച്ച ചെയ്യാതെ പരിഷ്കരിക്കാനുള്ള നീക്കം ഫെഡറലിസത്തിന്റെ അന്തഃസത്തയ്ക്ക് ഒട്ടും നിരക്കുന്നതല്ലെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. കൃഷിയെ സംബന്ധിക്കുന്ന പ്രധാന 4 നിയമങ്ങൾ സംസ്ഥാനവുമായി ചർച്ചയില്ലാതെയാണു പാസാക്കിയത്. പുതിയ തുറമുഖ ബില്ലിലെ വ്യവസ്ഥകൾ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അധികാരങ്ങൾ എടുത്തു കളയുന്നതാണ്. വൈദ്യുതി പരിഷ്കരണ ബില്ലിലും ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ പരിഷ്കാരങ്ങളിലും വലിയ അധികാര കേന്ദ്രീകരണമാണു കാണുന്നത്.

പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം പിൻവലിക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ്.‌ ജിഎസ്ടി നഷ്ടപരിഹാരം സമയബന്ധിതമായി നടപ്പിലാക്കാൻ സമ്മർദം ചെലുത്തണം. വായ്പാ പരിധി നിബന്ധനകൾ നീക്കണം. സെക്ടറൽ സ്‌പെസിഫിക്, സ്റ്റേറ്റ് സ്‌പെസിഫിക് ഗ്രാന്റുകൾ അനുവദിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇടപെടണം.

ദുരന്തനിവാരണ ഫണ്ടിൽ നിന്നു സംസ്ഥാനങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച നിബന്ധനകൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കി ചട്ടങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കണമെന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് ഔദ്യോഗികതലത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് അംഗീകരിക്കുന്നതിന് ഇടപെടണം. പ്രഖ്യാപിച്ച എല്ലാ ദേശീയപാത വികസന പദ്ധതികളും സമയബന്ധിതമായി നടപ്പിലാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടണം. റെയിൽവേ, വിമാനത്താവള വികസന കാര്യങ്ങളും ഉന്നയിക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു. യോഗത്തിൽ മന്ത്രിമാർ, എംപിമാർ, ചീഫ് സെക്രട്ടറി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.

