മരംമുറി ഉത്തരവ്: സിപിഐ കൂടുതൽ കുഴപ്പത്തിലേക്ക്

തിരുവനന്തപുരം ∙ വിവാദ മരംമുറി ഉത്തരവിന്റെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം മുൻ റവന്യുമന്ത്രി ഇ.ചന്ദ്രശേഖരൻ ഏറ്റെടുത്തതോടെ രാഷ്ട്രീയനേതൃത്വം പ്രതിക്കൂട്ടിലായി. സിപിഐ നേതൃത്വത്തിന്റെ നിർദേശമോ അനുമതിയോ ഇല്ലാതെ ചന്ദ്രശേഖരൻ ഇതിനു തയാറാകുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശൈലി അറിയാവുന്ന ആരും കരുതുന്നില്ല.

വിവാദം തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു മാസത്തോളമായെങ്കിലും സിപിഐ ഇക്കാര്യം ഔദ്യോഗികമായി ചർച്ചയ്ക്ക് എടുത്തിട്ടില്ല. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മുൻ റവന്യു, വനം മന്ത്രിമാരും നിലവിലെ റവന്യു മന്ത്രിയും ചേർന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ ഫയലും പരിശോധിച്ചിരുന്നു. അതിനു ശേഷമാണ് ഉത്തരവിനെ ന്യായീകരിച്ച് കാനം രംഗത്തെത്തിയത്. ഉത്തരവിൽ ഒരു അപാകതയും ഇല്ലെന്ന തീർപ്പാണു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി നടത്തിയത്.

റവന്യു പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയെക്കൊണ്ടു നിർബന്ധപൂർവം മന്ത്രി ഉത്തരവിറക്കിച്ചു എന്നാണ് ഒടുവിൽ വന്ന രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ആ ഉത്തരവിന്റെ മറവിൽ അനധികൃത മരംമുറി നടക്കുകയും കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടു പോകുന്നുവെന്നു കണ്ടപ്പോൾ ഉത്തരവുതന്നെ റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്തു. നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു വഴിവച്ച ഉത്തരവ് രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിന്റെയും മന്ത്രിയുടെയും നിർദേശപ്രകാരം ഇറക്കി എന്നു തന്നെയാണു വ്യക്തമാകുന്നത്. എന്നാൽ ഇതു സദുദ്ദേശ്യത്തോടെയായിരുന്നുവെന്ന ന്യായീകരണമാണു സിപിഐ നേതൃത്വം നൽകുന്നത്.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടന്ന സർവകക്ഷിയോഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കർഷകരുടെ ആവശ്യം പരിഗണിച്ചായിരുന്നു ഉത്തരവ് എന്ന വിശദീകരണം നേതാക്കൾ ആവർത്തിക്കുന്നു. യോഗ തീരുമാനം നടപ്പാക്കണമെന്ന നിർദേശം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിൽ നിന്നു പിന്നീടു ലഭിച്ചെന്ന സൂചനകളും ഇപ്പോൾ ചില നേതാക്കൾ നൽകുന്നു. ഉത്തരവിൽ കൂട്ടുത്തരവാദിത്തമുണ്ട് എന്ന നിലപാടിലേക്ക് വൈകാതെ പാർട്ടി നേതൃത്വം പോയേക്കുമെന്നും സൂചനയുണ്ട്.

നേതൃത്വത്തിന് ഏറെ വിധേയനായ മന്ത്രിയായാണ് ചന്ദ്രശേഖരൻ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. ആരും മറ്റു താൽപര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൽ ആരോപിക്കുകയുമില്ല. പാർട്ടി അറിയാതെ ഇങ്ങനെയൊരു നടപടിക്കു ചന്ദ്രശേഖരൻ തയാറാകില്ലെന്നു പറയുന്ന സിപിഐ നേതാക്കളും ഇങ്ങനെയൊരു ഭവിഷ്യത്ത് മുൻകൂട്ടി പാർട്ടിയും കണ്ടുകാണില്ലെന്നു സമാധാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. വിവാദം ചർച്ച ചെയ്യാനായി നിർവാഹകസമിതി യോഗം വിളിച്ചപ്പോഴാണ് കാനം കോവിഡ് ബാധിതനായത്. ആശുപത്രി വിട്ട അദ്ദേഹം ഒരാഴ്ച പൂർണ വിശ്രമത്തിലാണ്.

