തന്നെ അപായപ്പെടുത്താൻ സിപിഎമ്മിനെ സഹായിച്ച ആളാണു പരാതിക്കാരനെന്ന് സുധാകരൻ

തിരുവനന്തപുരം ∙ മറ്റുള്ളവർ തീക്കുണ്ഡം കത്തിക്കുമ്പോൾ ഓലച്ചൂട്ടെങ്കിലും കത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമോയെന്ന സിപിഎമ്മിന്റെ ശ്രമമാണു തനിക്കെതിരായ വിജിലൻസ് പ്രാഥമിക പരിശോധനയെന്നു കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരൻ എംപി പറഞ്ഞു. പരാതിക്കാരനായ പ്രശാന്ത് ബാബു തന്റെ ഡ്രൈവറോ, ഡിസിസി ഓഫിസ് സെക്രട്ടറിയോ ആയിരുന്നില്ല. തന്നെ അപായപ്പെടുത്താനുള്ള സിപിഎം നീക്കത്തിനു സഹായം ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ 2013 ൽ പാർട്ടി പുറത്താക്കിയ ആളാണെന്നും സുധാകരൻ പറഞ്ഞു.

പ്രശാന്ത് ബാബു സിപിഎമ്മിനൊപ്പം നിൽക്കുമ്പോഴാണ് 50 ലക്ഷം രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടിനു സഹകരണ ബാങ്കിലെ ജോലിയിൽ നിന്നു പുറത്താക്കിയത്. അൽപം വിശ്വാസ്യതയുള്ള ആളെക്കൊണ്ടു പരാതി കൊടുപ്പിക്കാൻ സിപിഎം ശ്രമിക്കണമായിരുന്നു. ഏത് അന്വേഷണത്തെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഒരു രൂപയുടെയെങ്കിലും സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടു തെളിയിച്ചാൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കാം.

കെ.കരുണാകരൻ സ്മാരക ട്രസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ തുറന്ന പുസ്തകമാണ്. അതിൽ നിന്ന് ഒരു ചായ കുടിക്കാനുള്ള കാശു പോലും എടുത്തിട്ടില്ല. ട്രസ്റ്റിനു സ്കൂൾ നടത്താൻ നിയമതടസ്സമുണ്ടെന്നു മനസ്സിലാക്കി കണ്ണൂർ എജ്യു പാർക്ക് എന്ന പേരിൽ കമ്പനി രൂപീകരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ സിപിഎം നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സഹകരണ സംഘം കൂടുതൽ തുക വാഗ്ദാനം ചെയ്തതിനാൽ ചിറക്കൽ രാജാസ് സ്കൂൾ വാങ്ങാൻ കഴിയാതെ പോയി. അതിനു വേണ്ടി പിരിച്ച പണത്തിന്റെയും തിരിച്ചു കൊടുത്തതിന്റെയും കണക്ക് കമ്പനിക്കാര്യമാണ്, നാട്ടുകാരോടു പറയേണ്ടതില്ല. ഡിസിസി ഓഫിസ് നിർമാണത്തിനായി ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഒരു രൂപ പോലും താൻ പിരിച്ചിട്ടില്ല – സുധാകരൻ പറഞ്ഞു.

∙ ‘സ്വർണക്കടത്ത്–ക്വട്ടേഷൻ വിഷയങ്ങളിൽ സിപിഎമ്മിനെ കടന്നാക്രമിക്കുന്ന എനിക്കു കൂച്ചുവിലങ്ങ് ഇടാനാകുമോയെന്നാണ് അവർ നോക്കുന്നത്. എംപി എന്ന നിലയിൽ ചില ആനുകൂല്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ ആ ആനുകൂല്യം അവകാശപ്പെടുന്നില്ല.’ – കെ.സുധാകരൻ

English Summary : K Sudhakaran on vigilance case against him