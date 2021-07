സ്വർണത്തിനായി കരിപ്പൂരിൽ 3 സംഘങ്ങൾ; സ്വർണക്കടത്തിനിടെ നാടകീയ സംഭവങ്ങൾ

കൊച്ചി ∙ സ്വർണക്കടത്തിനിടെ കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ നടന്നതു ദുബായ് ഏജന്റിന്റെ ‘ഡബിൾ ഗെയിം’ എന്നു കസ്റ്റംസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. സ്വർണം കടത്താൻ ദുബായിലെ ഏജന്റിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയതു കൊടുവള്ളി സംഘമാണെന്ന് അറസ്റ്റിലായ മുഹമ്മദ് ഷഫീഖ് അന്വേഷണസംഘത്തിനു മൊഴി നൽകി. എന്നാൽ, സ്വർണം തട്ടിയെടുക്കാൻ അർജുൻ ആയങ്കിക്കും കണ്ണൂർ സ്വദേശിയായ യൂസഫിനും ദുബായ് ഏജന്റ് വിവരങ്ങൾ ചോർത്തി. തുടർന്നു 3 സംഘങ്ങളാണ് അന്നു കരിപ്പൂരിലെത്തിയത്

ഡബിൾ ഗെയിം ഇങ്ങനെ

∙ കഴിഞ്ഞ 21നു പുലർച്ചെ 2.33 കിലോ സ്വർണം കരിപ്പൂരിൽ എത്തുന്ന വിവരവും കാരിയറുടെ പേരും ഫോൺ നമ്പറും ദുബായിലെ ഏജന്റ്, അർജുൻ ആയങ്കിക്കു കൈമാറുന്നു.

∙ കാരിയറായ മുഹമ്മദ് ഷഫീഖിനെ അർജുൻ വാട്സാപ് വഴി വിളിച്ച് ഇടപാട് ഉറപ്പിക്കുന്നു. 40,000 രൂപയും കൊടി സുനി സംഘത്തിന്റെ സംരക്ഷണവും ഉറപ്പു നൽകുന്നു. പുറത്ത് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ധരിക്കേണ്ട ഷർട്ടിന്റെ നിറവും നിർദേശിക്കുന്നു.

∙ ദുബായ് ഏജന്റ് കണ്ണൂർ സ്വദേശിയായ യൂസഫിനും വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്നു.

∙ യൂസഫും വാട്സാപ് വഴി ഷഫീഖിനെ ബന്ധപ്പെട്ട് ഇടപാട് ഉറപ്പിക്കുന്നു. വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നു പുറത്തുവരുമ്പോൾ ധരിക്കേണ്ട വസ്ത്രത്തിന്റെ നിറം നിർദേശിക്കുന്നു.

∙ സ്വർണം തട്ടിയെടുത്തേക്കുമെന്നു സൂചന ലഭിച്ച കൊടുവള്ളി സംഘം കവർച്ചക്കാരെ നേരിടാൻ ചെർപ്പുളശേരിയിലെ ഗുണ്ടകളുമായി കരിപ്പൂരിൽ തമ്പടിക്കുന്നു.

∙ അർജുന്റെയും യൂസഫിന്റെയും ഗുണ്ടാ സംഘങ്ങൾ കരിപ്പൂരിൽ.

∙ സ്വർണവുമായി വിമാനത്തിൽ കയറിയ കാരിയർ ഷഫീഖ്, അർജുൻ നിർദേശിച്ച നിറത്തിലുള്ള ഷർട്ട് ധരിച്ച് സെൽഫിയെടുത്ത് അർജുന് അയയ്ക്കുന്നു.

∙ തുടർന്ന് ഈ ഷർട്ട് മാറി യൂസഫ് നിർദേശിച്ച നിറത്തിലുള്ള ഷർട്ട് ധരിച്ചു സ്വർണവുമായി പുറത്തുകടന്ന് സ്വർണം യൂസഫിനു കൈമാറാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു.

∙ ഇതിനിടയിൽ വിവരം കസ്റ്റംസിനു സ്വർണക്കടത്തുകാരിൽനിന്നു തന്നെ ചോർന്നുകിട്ടുന്നു.

∙ സ്വർണം പിടിക്കപ്പെട്ട വിവരം ഷെഫീഖ് അർജുനെയും യൂസഫിനെയും അറിയിക്കുന്നു.

∙ ചെർപ്പുളശേരി ഗുണ്ടാ സംഘം ഇതറിയാതെ, സ്വർണം കിട്ടാതെ മടങ്ങുന്ന അർജുനെ അമിത വേഗത്തിൽ പിന്തുടരുന്നു; അപകടത്തിൽ 5 പേർ മരിക്കുന്നു.

