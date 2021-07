കൊച്ചി/തിരുവനന്തപുരം ∙ ‌ഐഎസ്ആർഒ ചാരക്കേസ് ഗൂഢ‌ാലോചനയിൽ മുൻ ഡിജിപി സിബി മാത്യൂസിന്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയെ എതിർത്ത് കേസിൽ കക്ഷി ചേരാൻ മാലദ്വീപ് വനിതകളായ ഫൗസിയ ഹസനും മറിയം റഷീദയും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകി.

സിബി മാത്യൂസിന്റെ ഹർജി തീർപ്പാക്കുന്നതിനു മുൻപു തങ്ങളുടെ വാദം കേൾക്കണമെന്നാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം. മുൻകൂർ ജാമ്യം നൽകരുതെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു കേസിലെ പരാതിക്കാരനായ നമ്പിനാരായണനും ഹർജി നൽകിയിരുന്നു. എല്ലാ ഹർജികളും തിങ്കളാഴ്ച പരിഗണിക്കും.

English Summary: Mariam Rasheeda and Fouzia Hassan to join Sibi Mathews' anticipatory bail in isro spy case conspiracy