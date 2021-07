മരംമുറി ഉത്തരവിനെതിരെ കുറിപ്പെഴുതിയ ഉദ്യോഗസ്ഥയെ തെറിപ്പിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം ∙ മുട്ടിൽ മരംമുറി‍യിലേക്ക് നയിച്ച വിവാദ ഉത്തരവിനെതിരെ ഫയലിൽ കുറിപ്പെഴുതിയ അഡീഷനൽ സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെ 4 പേരെ റവ‍ന്യൂ വകുപ്പിൽനിന്നു സ്ഥലം മാറ്റി. ഇവരിൽ ഭരണ, പ്രതിപക്ഷ സംഘടനകളിൽപെട്ടവരുണ്ട്. പ്രതികാര ബുദ്ധിയോ‍ടെയാണ് മാറ്റമെന്നും പ്രതിഷേധിക്കുമെന്നും കേരള സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ആക‍്ഷൻ കൗൺസിൽ അറിയിച്ചു. ഉത്തരവ് ഇറക്കുന്നതു നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നു ഫയലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ജി. ഗിരിജ കുമാ‍രിയെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലേക്കാണു മാറ്റിയത്.

സിപിഎം അനുകൂല സെക്രട്ടേറിയറ്റ് എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷൻ അംഗമാണ് ഗിരിജ കുമാരി. വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം ഫയൽ പുറത്തു നൽകിയ അണ്ടർ സെക്രട്ടറിയും കേരള സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസോസിയേഷൻ അംഗവുമായ ശാലി‍നിയെ 2 മാസം നിർബന്ധിത അവധിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ നിർദേശിച്ചതി‍നു പിന്നാലെയാണ് പുതിയ നടപടി.

ശാലി‍നിയെ പിന്തുണച്ചതിന്റെ പേരിൽ പ്രതിപക്ഷ സംഘടനയുടെ പ്രധാന നേതാവും, സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റുമായ ജെ.ബെൻസി, റവ‍ന്യൂ വകുപ്പ് അഡീഷനൽ സെക്രട്ടറി ടി. സന്തോഷ്കുമാർ, റവ‍ന്യൂ വകുപ്പിലെ അണ്ടർ സെക്രട്ടറി സിനി ജോസ് എന്നിവരെയും ‍മാറ്റി. സിപിഎം അനുകൂല സംഘടനയായ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷൻ അംഗമാണ് സന്തോഷ്. കേരള സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസോസിയേഷൻ അംഗമാണ് സിനി.

റവ‍ന്യൂ വകുപ്പിലെ സീനിയർ അഡീഷനൽ സെക്രട്ടറിയും സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ആക‍്ഷൻ കൗൺസിൽ കൺവീനറുമായ ബെൻ‍സിയെ കർഷക കടാശ്വാസ കമ്മിഷൻ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്കാ‍ണു മാറ്റിയത്. റവ‍ന്യൂ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെ നിർദേശ പ്രകാരം ഇന്നലെ ഉച്ചയോടെയാണ് പൊതുഭരണ വകുപ്പിൽനിന്നു സ്ഥലം മാ‍റ്റ ഉത്തരവിറങ്ങിയത്.

ബെൻ‍സിയെ സെക്ര‍ട്ടേറിയേറ്റിനു പുറത്തേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കേരള സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ആക‍്ഷൻ കൗൺസിൽ ഇന്ന് പെൻ‍ഡൗൺ–കംപ്യൂട്ടർ മൗസ് ലോക്ഡൗൺ സമരത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തു. രാവിലെ 11.30 ന് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് സമര‍ഗേറ്റിൽ പ്രതിഷേധ ധർണയും നടത്തും. കേരള സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ആ‍ക‍്ഷൻ കൗൺസിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കും പരാതി നൽകി.

നിയമപ്രകാരം കുറിപ്പെഴുതി, കസേര തെറിപ്പിച്ചു!

2020 ഒക്ടോബർ 9നാണ് മരംമുറി സംബന്ധിച്ച് ഗിരിജ കുമാരി കുറിപ്പെഴു‍തിയത്. തേക്ക്, ഈട്ടി, കരിമരം എന്നിവ പട്ടയഭൂമിയിൽ നിന്ന് മുറിക്കാനാ‍വില്ലെന്നായിരുന്നു കുറിപ്പ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ നിയമോപദേശം ആവശ്യമാണെന്നും കുറിച്ചു. ഇതു തള്ളിയാണു മുൻ റവ‍ന്യൂ മന്ത്രി ഇ. ചന്ദ്രശേഖരൻ മരംമുറി‍ക്കു വഴിതെളിച്ച ഉത്തരവിറക്കാൻ നിർദേശിച്ചത്. നിയമപരമായ നിലപാടു സ്വീകരിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥ‍യെയാണ് പൊടുന്നനെ മാറ്റിയത്.

ഇടതു സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തിയ ശേഷം ലോ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് അജിത കുമാരിയെ മ‍ലപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മറ്റൊരു ഉത്തരവിലൂടെ പ്രതിപക്ഷ സംഘടനയിൽപ്പെട്ട‍വരെ സ്ഥലം മാറ്റി.

English Summary: Mass relocation in the Secretariat in the muttil rosewood smuggling controversy