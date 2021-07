ഷാഫി ചോദ്യം ചെയ്യലിന് എത്തിയില്ല; ഇന്നു ഹാജരാകും

കൊച്ചി∙ കസ്റ്റംസ് അന്വേഷിക്കുന്ന കരിപ്പൂർ സ്വർണക്കടത്തു ക്വട്ടേഷൻ കേസിൽ ടി.പി.ചന്ദ്രശേഖരൻ വധക്കേസ് പ്രതി മുഹമ്മദ് ഷാഫി ചോദ്യം ചെയ്യലിനു ഹാജരായില്ല. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ഹാജരാകാൻ കഴിയില്ലെന്നും ഇന്നു ഹാജരാകാമെന്നും അഭിഭാഷകൻ മുഖേന ഷാഫി അന്വേഷണ സംഘത്തെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ടി.പി.ചന്ദ്രശേഖരൻ വധക്കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട് നിലവിൽ പരോളിൽ കഴിയുന്ന മുഹമ്മദ് ഷാഫി സ്വർണക്കടത്തു ക്വട്ടേഷൻ സംഘത്തിനു നേതൃത്വം നൽകുന്നതായുള്ള മൊഴികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്നലെ നേരിട്ടു ഹാജരാകാൻ നോട്ടിസ് നൽകിയിരുന്നത്. ഷാഫിക്കു പുതിയ നോട്ടിസ് നൽകാനും കസ്റ്റംസ് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. സ്വർണക്കടത്ത്, കവർച്ച സംഘങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ഷാഫി നേരിട്ട് പലരെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായി കസ്റ്റംസ് സംഘത്തിനു വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കരിപ്പൂരിൽ 2.33 കിലോഗ്രാം സ്വർണവുമായി ജൂൺ 21 നു പുലർച്ചെ പിടിക്കപ്പെട്ട കാരിയർ മുഹമ്മദ് ഷഫീഖാണു കുറ്റകൃത്യത്തിൽ മുഹമ്മദ് ഷാഫി, ടിപി കേസിലെ മറ്റൊരു പ്രതി കൊടി സുനി എന്നിവരുടെ പങ്കാളിത്തം ആദ്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. പിന്നീട് അറസ്റ്റിലായ അർജുൻ ആയങ്കിയും ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചു. അർജുന്റെ ആദ്യ റിമാൻഡ് കാലാവധി ഈ മാസം 13 ന് അവസാനിക്കും. ഇതിനു മുൻപ് ഒരിക്കൽക്കൂടി അർജുനെ കസ്റ്റഡിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ അന്വേഷണ സംഘം നിയമോപദേശം തേടി. 7 ദിവസം കസ്റ്റഡിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്ത അർജുനു വേണ്ടി കസ്റ്റംസ് സമർപ്പിച്ച തുടർ കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ സാമ്പത്തിക കുറ്റവിചാരണക്കോടതി തള്ളിയിരുന്നു.

എന്നാൽ മുഹമ്മദ് ഷാഫി, കൊടി സുനി എന്നിവർക്കൊപ്പം അർജുന്റെ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതു കേസിന്റെ അന്വേഷണ പുരോഗതിക്കു നിർണായകമാണെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ നിലപാട്.

English Summary: Mohammed Shafi did not appear for questioning