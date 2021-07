മരംമുറി: നിയമവകുപ്പിന്റെ ഉപദേശം 2 മാസത്തോളം വൈകി, നിയമപ്രശ്നങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്തില്ല

കോഴിക്കോട് ∙ നിയമോപദേശത്തിനു കാക്കാതെ വിവാദ മരംമുറി ഉത്തരവ് അടിയന്തരമായി ഇറക്കാൻ കർശന നിർദേശം നൽകിയ മുൻ റവന്യു മന്ത്രി, ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കണമെന്ന നിർദേശം വന്നപ്പോൾ അതു നിയമവകുപ്പിന്റെ അഭിപ്രായത്തിനു വിട്ടു കാത്തിരുന്നത് 2 മാസത്തോളം. റദ്ദാക്കൽ നടപടികൾ അത്രയും കാലം നീട്ടിയതും ഈ കാലയളവിൽ വ്യാപക മരം മുറിക്കു വഴിവച്ചതും മന്ത്രിയുടെ ഈ നടപടിയെന്ന് ഫയൽ കുറിപ്പുകളിൽ വ്യക്തമാവുന്നു. റദ്ദാക്കാനുള്ള ശുപാർശയിൽ നിയമവകുപ്പിന്റെ അഭിപ്രായം നൽകിയത് 53 ദിവസങ്ങൾക്കു ശേഷം.



അഡീഷനൽ അഡ്വക്കറ്റ് ജനറലിന്റെ അഭിപ്രായത്തിന്റെയും ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ മരംമുറി അനുവദിക്കാവൂ എന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഉപദേശം പാടേ തള്ളിയാണ് മുൻ റവന്യു മന്ത്രി ഇ.ചന്ദ്രശേഖരൻ ഉത്തരവിറക്കാൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിക്ക് നിർദേശം നൽകിയത്. ഈ നടപടിയിലെ നിയമപ്രശ്നങ്ങൾ കീഴുദ്യോഗസ്ഥർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. നടപടിക്ക് ആധാരമാക്കുന്ന മാർച്ച് 11ലെ സർക്കുലർ ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തതും ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ കുറിപ്പിലുണ്ട്. ഇതൊന്നും കണക്കിലെടുത്തില്ല.

എന്നാൽ, ഉത്തരവ് ഇറക്കിയതിനു പിന്നാലെ റവന്യു ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അപകടം മണത്തു. മുൻപേ ചോദിച്ചിരുന്ന, അഡീഷനൽ അഡ്വക്കറ്റ് ജനറലിന്റെ നിയമോപദേശം വാങ്ങിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമമായി പിന്നീട്. ഓഗസ്റ്റ് 26 ന് നിയമോപദേശം ആവശ്യപ്പെട്ടു നൽകിയ കത്തിനു മറുപടി വേണമെന്ന് എഎജിയെ ഓർമപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം നവംബർ 3, 4 തീയതികളിലെ ഫയൽ നോട്ടുകളിൽ ഉണ്ട്. പക്ഷേ, നിയമോപദേശം ലഭിച്ചില്ല. ഫയലിൽ ചേർത്ത, ഉത്തരവിന്റെ നിയമവശം പരിശോധിച്ചുള്ള വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് റവന്യു ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെ തയാറാക്കിയതാണെന്നാണ് സൂചന (കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇത് എഎജിയുടെ റിപ്പോർട്ടായി പരാമർശിച്ചിരുന്നത് പിഴവാണ്). ഇത് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി അംഗീകരിച്ച് നവംബർ 19ന് മന്ത്രിക്ക് അയച്ചു.

കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടികൾ നേരിടേണ്ടിവരുമെന്ന റിപ്പോർട്ടിലെ സൂചന കണക്കിലെടുത്താണ് ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കാൻ നീക്കം തുടങ്ങിയത്. റദ്ദാക്കാനുള്ള ശുപാർശയും ഉത്തരവിന്റെ കരടും നവംബർ 28ന് നിയമ സെക്രട്ടറിയുടെ പരിശോധനയ്ക്കു വിട്ടു. മറുപടി കിട്ടിയത് 2021 ജനുവരി 20ന്. ഫെബ്രുവരി 2 എന്ന തീയതി വച്ചാണ് തുടർന്നു റദ്ദാക്കൽ ഉത്തരവ് ഇറങ്ങിയത്. നിയമോപദേശം ഇത്ര വൈകിച്ചതിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് വയനാട്ടിലെ പരിസ്ഥിതി സംഘടനയായ ഗ്രീൻ ക്രോസ് ആരോപിച്ചു.

ഉത്തരവ് നിയമവിരുദ്ധമെങ്കിൽ അനുസരിക്കാൻ ബാധ്യതയില്ല

മന്ത്രിയുടെ ഉത്തരവ് നിയമവിരുദ്ധം എന്നു ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതേപടി അംഗീകരിക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥന് ബാധ്യതയില്ല. ഹൈക്കോടതി പോലും ഇടപെട്ട വിഷയമായതിനാൽ വീണ്ടും നിയമോപദേശം തേടാം. ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു വകുപ്പുകളുടെ അഭിപ്രായത്തിനു വിടാം. മന്ത്രിസഭയുടെ തീരുമാനത്തിന് കാക്കാം.

രേഖ നൽകിയ അണ്ടർ സെക്രട്ടറിയെ മാറ്റാനും നീക്കം

മരംമുറി സംബന്ധിച്ച രേഖകൾ വിവരാവകാശ പ്രകാരം നൽകിയ റവന്യു അണ്ടർ സെക്രട്ടറിയെ 2 മാസത്തെ അവധിയിൽ വിട്ടതിനു പിന്നാലെ തൽസ്ഥാനത്തു നിന്നു മാറ്റാനും നീക്കം. റവന്യു എ, എൽ, യു സെക്‌ഷന്റെ ചുമതലയുള്ള അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ശാലി‍നിയെ, സി, ഡി സെക‍്ഷന്റെ ചുമതലയിലേക്കു മാറ്റാൻ ഉന്നത റവന്യു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വാക്കാൽ നിർദേശം നൽകിയെന്നാണു സൂചന. ഉത്തരവിന്റെ കരടു തയാറാക്കാനും അടിയന്തര നിർദേശം നൽകി.

മരം മുറിക്കാനുള്ള ഉത്തരവിറക്കാൻ റവന്യു മന്ത്രിയായിരിക്കെ ഇ.ചന്ദ്രശേഖരൻ നിർദേശം നൽകിയ കുറിപ്പ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തായിരുന്നു. വിവരാവകാശ പ്രകാരമുള്ള അപേക്ഷയ്ക്കു വകുപ്പിലെ വിവരാവകാശ രേഖകളുടെ ചുമതലയുള്ള അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ശാലിനിയാണു മറുപടി നൽകിയത്. ഇതിന്റെ പേരിൽ റവന്യു ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇവരെ വിളിച്ചു വരുത്തി ശാസിക്കുകയും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മുന്നിൽ വച്ച് അധിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് ആരോപണം. 2 മാസത്തേക്ക് അവധിയിൽ പോകാനും ആവശ്യപ്പെട്ടു.

എന്നാൽ വിവര‍‍ാവകാശ രേഖകളുടെ ചുമതലയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥയെന്ന നിലയ്ക്ക് അണ്ടർ സെക്രട്ടറി നിയമാനുസൃത നടപടിയാണു ചെയ്തതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ജോലി കൃത്യമായി ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ വകുപ്പിലെ ചില ഉന്നതർ ഇവരെ മാനസികമായി പീഡിപ്പിക്കുകയാണെന്നും സഹപ്രവർത്തകർ ആരോപിക്കുന്നു. സത്യസന്ധമായി ജോലി ചെയ്ത അണ്ടർ സെക്രട്ടറിയെ മാറ്റി മാനസികമായി പീഡിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിൽ കേരള സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ആ‍ക‍്ഷൻ കൗൺസിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു.

English Summary: Order for wood cutting, more revelations against ex revenue minister