സ്വാമി പ്രകാശാനന്ദ സമാധിയായി; ശിവഗിരിയുടെ യശസ്സുയർത്തിയ സന്യാസിവര്യൻ

തിരുവനന്തപുരം ∙ ആത്മീയ തേജസ്സാർന്ന സന്യാസി വര്യനും ശിവഗിരി മഠത്തിന്റെ മുൻ അധിപനുമായ സ്വാമി പ്രകാശാനന്ദ (98) സമാധിയായി. ശ്രീനാരായണ ദർശനങ്ങളിൽ അടിയുറച്ചതും ലാളിത്യം നിറഞ്ഞതുമായ ആ ജീവിതപ്രകാശം ഇന്നലെ രാവിലെ 9.40നു ശിവഗിരി എസ്എൻ മെഡിക്കൽ മിഷൻ ആശുപത്രിയിലാണ് അണഞ്ഞത്. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലം 2 വർഷമായി ഈ ആശുപത്രി മുറിയിലാണ് സഹായികൾക്കൊപ്പം കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. മൃതദേഹം മഠത്തിലെ പൊതുദർശനത്തിനു ശേഷം വൈകിട്ട് ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെ ശിവഗിരി സമാധി പറമ്പിൽ സമാധിയിരുത്തി.

കൊല്ലം പിറവന്തൂർ കളത്തരാടി വീട്ടിൽ രാമൻ-വെളുമ്പി ദമ്പതികളുടെ 5 മക്കളിൽ ഇളയവനായി 1923 ൽ ജനിച്ചു. പൂർവാശ്രമത്തിലെ പേര് കുമാരൻ എന്നായിരുന്നു. 1945 ൽ 22–ാം വയസ്സിൽ ശിവഗിരിയിലെത്തി, 35–ാം വയസ്സിൽ സന്യാസ ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച അദ്ദേഹം ശിവഗിരി ശ്രീനാരായണ ധർമസംഘം ട്രസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റായി 3 തവണയും ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി 2 തവണയും പ്രവർത്തിച്ചു.

ബ്രഹ്മവിദ്യാലയം (മതമഹാ പാഠശാല) സ്ഥാപിച്ചതും മഹാസമാധിയിൽ ഗുരുവിന്റെ ശിൽപം പ്രതിഷ്ഠിച്ചതും ഉൾപ്പെടെ ശിവഗിരിയുടെ ഖ്യാതി വർധിപ്പിച്ച വിവിധ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ്. ഗുരുദേവ ദർശനം ലോകമെങ്ങും വ്യാപിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം നൽകി. ശ്രീനാരായണ ഗുരു സ്ഥാപിച്ച അരുവിപ്പുറം, കുന്നംപാറ മഠങ്ങളിലും സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ആത്മ സമർപ്പണം ജീവിത വ്രതമാക്കിയ അദ്ദേഹം കന്യാകുമാരി മുതൽ നേപ്പാളിലെ ഹിമാലയ സാനുക്കൾ വരെ കാൽനടയായി യാത്ര നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഷഷ്ടിപൂർത്തി വേളയിൽ 8 വർഷവും 3 ദിവസവും നീണ്ട മൗനവ്രതം അനുഷ്ഠിച്ചതും ആത്മബലത്തിന്റെ സാക്ഷ്യമായി.

ശിവഗിരി മഠത്തിന്റെ ഭരണം സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള നീക്കം നടന്നതുൾപ്പെടെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലും ആത്മീയ പ്രതിരോധവുമായി മുന്നിൽ നിന്നത് അദ്ദേഹമാണ്. മഠം ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പടിക്കൽ ഒരു മാസത്തോളം ഉപവാസം അനുഷ്ഠിച്ചു. പിന്നീട് സുപ്രീം കോടതി വരെ കേസ് നടത്തി ഏറ്റെടുക്കൽ റദ്ദാക്കി.‌

സ്വാമി പ്രകാശാനന്ദയെ സമാധിയിരുത്തി

വർക്കല ∙ ശിവഗിരി ധർമസംഘം ട്രസ്റ്റ് മുൻ പ്രസിഡന്റ് സ്വാമി പ്രകാശാനന്ദയെ ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെ ശിവഗിരി മഠത്തിൽ സമാധിയിരുത്തി. സമാധി സ്ഥലത്ത് നിരവധി പേർ അന്ത്യോപചാരം അർപ്പിക്കാനെത്തി.

ഉച്ചയ്ക്കു ശാരദാമഠത്തിനു സമീപം മിനി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ പൊതുദർശനത്തിന് മന്ത്രിമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പ്രണാമം അർപ്പിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിക്കു വേണ്ടി മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടി പുഷ്പചക്രം സമർപ്പിച്ചു. മറ്റു മന്ത്രിമാരായ വി.എൻ. വാസവൻ, കെ.എൻ. ബാലഗോപാൽ, ജി.ആർ. അനിൽ, ആന്റണി രാജു, സജി ചെറിയാൻ, മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടി, പ്രതിപക്ഷനേതാവ് വി.ഡി. സതീശൻ, രമേശ് ചെന്നിത്തല, കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് എംപി, അടൂർ പ്രകാശ് എംപി, എംഎൽഎമാരായ വി.ജോയി, ഒ.എസ്. അംബിക, എം.വിൻസന്റ്, പി.സി. വിഷ്ണുനാഥ്, കെ.ബാബു, തിരുവനന്തപുരം മേയർ ആര്യ രാജേന്ദ്രൻ, ബിജെപി നേതാക്കളായ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ, വി.വി. രാജേഷ്, സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആനാവൂർ നാഗപ്പൻ, വർക്കല കഹാർ തുടങ്ങിയവരും എത്തിയിരുന്നു.

ശിവഗിരിയിൽ സ്വാമി പ്രകാശാനന്ദയുടെ ഭൗതികശരീരം പൊതുദർശനത്തിന് വച്ച ശേഷം ധർമ സംഘം ട്രസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് സ്വാമി വിശുദ്ധാനന്ദ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി സാന്ദ്രാനന്ദ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന സമാധി ഇരുത്തൽ ചടങ്ങിനു മുന്നോടിയായി പൊലീസ് സേനാംഗങ്ങൾ നൽകിയ ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണർ.

സമാധി സ്ഥലത്തെ ചടങ്ങുകൾക്കു ശിവഗിരി ധർമസംഘം ട്രസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് സ്വാമി വിശുദ്ധാനന്ദ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്വാമി സാന്ദ്രാനന്ദ, ട്രഷറർ സ്വാമി ശാരദാനന്ദ, മുൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്വാമി ഋതംഭരാനന്ദ, സ്വാമി ഗുരുപ്രസാദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നേതൃത്വം നൽകി. പൊലീസിന്റെ ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണറിനു ശേഷം ഒരു മണിക്കൂർ നീണ്ട സമാധിയിരുത്തൽ ആരംഭിച്ചു.

സ്വാമിമാരായ സൂക്ഷ്മാനന്ദ, ശിവസ്വരൂപാനന്ദ, സച്ചിദാനന്ദ, വിശാലാനന്ദ, ബോധിതീർഥ, അവ്യയാനന്ദ, നിത്യസ്വരൂപാനന്ദ, ധർമവ്രതർ, ധർമചൈതന്യ, ശുഭാംഗാനന്ദ, ശങ്കരാനന്ദ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുത്തു. വിവിധ മഠങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സന്യാസിമാരും എത്തിയിരുന്നു. ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കു ശേഷം പ്രാർഥനയും മോക്ഷദീപം ചടങ്ങും ഉണ്ടായിരിക്കും.

