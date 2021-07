ബാക്കിയുള്ള സ്പിരിറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ എക്സൈസിന്റെ അനുമതി തേടി

തിരുവല്ല ∙ പുളിക്കീഴ് ട്രാവൻകൂർ ഷുഗേഴ്സ് ആൻഡ് കെമിക്കൽസിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള അംസംസ്കൃത സ്പിരിറ്റ് മദ്യ നിർമാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി എക്സൈസിന്റെ അനുമതി തേടി. കമ്പനിയിൽ 25 ദിവസം ജവാൻ റം ഉൽപാദിപ്പിക്കാനുള്ള സ്പിരിറ്റ് ആണ് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. അനുമതി ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് നിർമാണം തുടങ്ങും.



അതേസമയം കമ്പനിയലുണ്ടായിരുന്ന ബ്ലെൻഡഡ് സ്പിരിറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഇന്നലെ ഉച്ച മുതൽ മദ്യ നിർമാണം വീണ്ടും തുടങ്ങി. 12,000 കെയ്സ് (1,08,000 ലീറ്റർ) റം നിർമിക്കാനുള്ള ബ്ലെൻഡഡ് സ്പിരിറ്റാണ് സ്റ്റോക്കുള്ളത്. 8000 കെയ്സ് (72,000 ലീറ്റർ) മദ്യം ഒരുദിവസം നിർമിക്കാം. ഇന്നേക്കുകൂടിയുള്ള സ്റ്റോക്കുണ്ട്.

കമ്പനിയിൽ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബ്ലെൻഡഡ് സ്പിരിറ്റിന്റെയും സ്പിരിറ്റിന്റെയും സാംപിൾ പരിശോധനയ്ക്കായി കോടതി മുഖേന തിരുവനന്തപുരത്തെ സർക്കാർ കെമിക്കൽ ലാബിലേക്ക് അയച്ചു. കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബവ്റിജസ് കോർപറേഷന്റെ തിരുവല്ല വെയർഹൗസ് മാനേജർ ജോയൽ വർഗീസിനു കമ്പനിയുടെ അധികചുമതല നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

റിമാൻഡിലുള്ള 3 പ്രതികളെയും ഇന്നു കസ്റ്റഡിയിൽ ലഭിച്ചേക്കും. ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്തശേഷം സ്പിരിറ്റ് മോഷണം നടന്ന മധ്യപ്രദേശിൽ തെളിവെടുപ്പിനു കൊണ്ടുപോകുന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമാകും. പ്രതിപ്പട്ടികയിലുള്ള മൂന്ന് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഒളിവിൽ തുടരുകയാണ്.

