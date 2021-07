പാലാ, കൽപറ്റ തോൽവി വിശ്വാസ്യതയെ ബാധിച്ചെന്ന് സിപിഎം വിമർശനം

തിരുവനന്തപുരം∙ യുഡിഎഫ് വിട്ട് എൽഡിഎഫിലേക്കു വന്ന ഘടകകക്ഷി നേതാക്കൾ മത്സരിച്ച സീറ്റുകൾ എന്ന ഗൗരവം പാലായുടെയും കൽപറ്റയുടെയും കാര്യത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ പുലർത്തിയില്ലെന്നു സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഗുരുതര വിമർശനം ഉന്നയിച്ചു. സിപിഎം സ്ഥാനാർഥി തന്നെ മത്സരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനം രണ്ടിടത്തും വേണ്ടതായിരുന്നു. ഈ 2 സിറ്റിങ് സീറ്റുകളിലെ തോൽവി പാർട്ടിയുടെ വിശ്വാസ്യതയെ ബാധിക്കുന്നതായെന്നു സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വിലയിരുത്തി.

പാലായിൽ കേരള കോൺഗ്രസ്(എം) ചെയർമാൻ ജോസ് കെ.മാണിയുടെയും കൽപറ്റയിൽ ലോക്താന്ത്രിക് ജനതാദൾ(എൽജെഡി) സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എം.വി.ശ്രേയാംസ് കുമാറിന്റെയും തോൽവി സിപിഎം സംസ്ഥാന നേതൃത്വം നേരിട്ട് അന്വേഷിക്കുമെന്ന സൂചനയാണ് ഇതു നൽകുന്നത്. ഇന്നും നാളെയുമായി നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ബന്ധപ്പെട്ട ജില്ലയിലെ അംഗങ്ങൾക്കു പറയാനുള്ളതു കൂടി കേട്ടിട്ടു തീരുമാനമെടുക്കും.

പാലായിലും കൽപറ്റയിലും സർവശക്തിയുമെടുത്തു സിപിഎം പോരാടിയോയെന്നു സെക്രട്ടേറിയറ്റ് സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചു. പാർട്ടി വോട്ടുകളും ചോർന്നതായി നേതൃത്വം സംശയിക്കുന്നു. സിപിഎമ്മിന്റെ സിറ്റിങ് സീറ്റുകളായ കുണ്ടറയും തൃപ്പൂണിത്തുറയും നഷ്ടപ്പെട്ട അതേ ഗൗരവത്തോടെ ഘടകകക്ഷികൾ‍ പരാജയപ്പെട്ട ഈ സീറ്റുകളുടെ കാര്യത്തിലും നടപടിയുണ്ടാകും. തോറ്റതും വോട്ട് കുറഞ്ഞതുമായ സീറ്റുകളിൽ എന്തു സംഭവിച്ചു എന്നു പരിശോധിച്ചു തീരുത്താനും ജയിച്ചിടത്തു ജയം ഉറപ്പിക്കാനും വേണ്ടതു ചെയ്യാനാണു തീരുമാനം.

കേരള കോൺഗ്രസ് യുഡിഎഫ് വിട്ടു വന്നതും എൽജെഡി തിരിച്ചെത്തിയതും തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എന്നതു പോലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും പ്രയോജനം ചെയ്തു. പത്തനംതിട്ടയിൽ 5 സീറ്റു നേടാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് വഴി വന്ന ക്രിസ്ത്യൻ പിന്തുണ നിർണായകമായി. അതേസമയം ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകൾ സ്ഥിരമായി ലഭിക്കുന്നതാണെന്നു വിലയിരുത്താൻ ആയിട്ടില്ല. ചാഞ്ചാടുന്ന ഈ വിഭാഗങ്ങളെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇനി വേണ്ടത്.

വലിയ പരാജയമാണു യുഡിഎഫിനു സംഭവിച്ചതെങ്കിലും എതിർ മുന്നണി എന്ന നിലയിൽ അവരെ വില കുറച്ചു കാണാൻ കഴിയില്ലെന്നു സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വിലയിരുത്തി. അതേസമയം ബിജെപിയുടെ തള്ളിക്കയറ്റത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ചില ശക്തികേന്ദ്രങ്ങൾ ബിജെപിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും നേതൃത്വത്തിന്റെ ദൗർബല്യങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രകടമായി. എൻഡിഎ മുന്നണി സംവിധാനം പേരിനു മാത്രമായിരുന്നു. തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു ശേഷം കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെ മുൻനിർത്തിയുള്ള ആക്രമണത്തിന്റെ തോതു കുറഞ്ഞതോടെ അതിനു പിന്നിലെ രാഷ്ട്രീയ ലാക്ക് ജനങ്ങൾക്കു ബോധ്യപ്പെട്ടു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കോവിഡ് കാല വാർത്താ സമ്മേളനങ്ങൾ ജനങ്ങളെ സർക്കാരിനോടും എൽഡിഎഫിനോടും ബന്ധിപ്പിച്ചു നിർത്തിയെന്നും സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വിലയിരുത്തി.

തുടർഭരണം പിണറായി നേട്ടം

1957 മുതലുള്ള ഇടതു സർക്കാരുകൾ ലക്ഷ്യമിട്ട നേട്ടമാണു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ തുടർ ഭരണത്തിലൂടെ നേടിയതെന്നു സിപിഎം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വിലയിരുത്തി. മാറി മാറി മുന്നണി സർക്കാരുകൾ വരുന്ന കേരളത്തിലെ രീതി തന്നെ ഇതോടെ ഇല്ലാതായി. പ്രളയം, കോവിഡ് ദുരന്തങ്ങളെ സർക്കാർ നേരിട്ട രീതി ജന സ്വീകാര്യത വർധിപ്പിച്ചെന്നും സിപിഎം വിലയിരുത്തി.

