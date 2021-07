സ്വർണക്കള്ളക്കടത്ത്: എഫ്ഐആറുകൾ റദ്ദാക്കിയതിനെതിരെ അപ്പീൽ നൽകി

കൊച്ചി ∙ സ്വർണക്കള്ളക്കടത്ത് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്ഐആറുകൾ റദ്ദാക്കിയ ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിനെതിരെ സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകി. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേര‌ു പറയാൻ പ്രതികളായ സ്വപ്ന സുരേഷിനെയും സന്ദീപ് നായരെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്ന പരാതിയിലാണ് രണ്ട് എഫ്ഐആറുകൾ റജ‌‌ിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇവ റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇഡി ഡപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ പി.രാധാകൃഷ്ണൻ നൽകിയ ഹർജികളിൽ ഏപ്രിൽ 16നായിരുന്നു ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ചിന്റെ ഉത്തരവ്.‍

കുറ്റകൃത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ രേഖകളും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുദ്രവച്ച കവറിൽ ഇഡിയുടെ പ്രത്യേക കോടതിയായ എറണാകുളം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതിക്കു കൈമാറാനും വിഷയത്തിൽ അന്വേഷണം വേണമോയെന്നു പ്രത്യേക കോടതി തീരുമാനിക്കണമെന്നും ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിൽ നിർദേശിച്ചിരുന്നു. ഇത് ചോദ്യം ചെയ്താണ് സർക്കാരിന്റെ അപ്പീൽ.

English Summary: Government of Kerala and Enforcement Directorate tussle case in high court