ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് കെഎസ്ആർടിസി സർവീസുകൾ 11ന് തുടങ്ങും

തിരുവനന്തപുരം ∙ കേരളത്തിൽ നിന്നും ബെംഗളൂരുവിലേക്കുള്ള കെഎസ്ആർടിസി സർവീസുകൾ 11 മുതൽ ആരംഭിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി ആന്റണി രാജു അറിയിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സർവീസ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നുള്ള സർവീസുകൾ 11ന് വൈകിട്ടും, കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട് നിന്നുള്ള സർവീസുകൾ 12നും ആരംഭിക്കും.

കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള സർവീസിന് തമിഴ്നാട് അനുമതി നൽകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ കോഴിക്കോട് , കണ്ണൂർ വഴിയാണ് ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് സർവീസ്. യാത്ര ചെയ്യേണ്ടവർ കർണാടക സർക്കാരിന്റെ കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോൾ പ്രകാരം 72 മണിക്കൂർ മുൻപുള്ള ആർടിപിസിആർ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയ നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റോ, ഒരു ഡോസ് വാക്സീൻ എടുത്തതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റോ കരുതണം.

യാത്രക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന മുറയ്ക്ക് അധിക സർവീസുകൾ വേണ്ടി വന്നാൽ കൂടുതൽ സർവീസുകൾ നടത്തും. ഈ സർവീസുകൾക്കുള്ള സമയ വിവരവും ടിക്കറ്റുകളും www.online.keralartc.com എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിലൂടെയും "Ente KSRTC" എന്ന മൊബൈൽ ആപ്പിലൂടെയും മുൻകൂട്ടി റിസർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. "Ente KSRTC App" Google Play Store ലിങ്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം.

English Summary: KSRTC to start Bengaluru services from Sunday evening, says Minister Antony Raju