സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമം: സർക്കാരിനു നിഷ്ക്രിയത്വം, എന്തു ചെയ്തു?: ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി ∙ സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമവും ചട്ടങ്ങളും കർശനമായി നടപ്പാക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോട് ഹൈക്കോടതിയുടെ ചോദ്യം. 2017 മുതൽ മേഖലാ സ്ത്രീധന നിരോധന ഓഫിസർമാരെ നിയമിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നും കോടതി ചോദിച്ചു. സ്ത്രീധനം വാങ്ങിയിട്ടില്ലെന്നു സർക്കാർ ജീവനക്കാർ സത്യവാങ്മൂലം നൽകണം എന്നതുൾപ്പെടെ 2004 മുതൽ സംസ്ഥാനത്തു ബാധകമായ സ്ത്രീധനനിരോധന ചട്ടവ്യവസ്ഥകൾ നടപ്പാക്കാൻ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ സർക്കാർ അറിയിക്കണം. മൂന്നാഴ്ച കഴിഞ്ഞു കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.

സ്ത്രീധന നിരോധന ഓഫിസർമാരെ നിയമിച്ചു നിയമം നടപ്പാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു പെരുമ്പാവൂർ സ്വദേശി ഡോ. ഇന്ദിര രാജൻ നൽകിയ പൊതുതാൽപര്യ ഹർജിയിലാണു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്. മണികുമാർ, ജസ്റ്റിസ് ഷാജി പി. ചാലി എന്നിവരുൾപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ ഉത്തരവ്.

സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമം പ്രാബല്യത്തിലായി 60 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും സർക്കാരിന്റെ നിഷ്ക്രിയത്വം മൂലം സ്ത്രീധന വിപത്തും നിരാലംബ സ്ത്രീകളുടെ ദുരിതവും തുടരുകയാണെന്നു ഹർജിയിൽ ആരോപിക്കുന്നു. 24 വർഷം കഴിഞ്ഞ് 1985ലാണു കേന്ദ്രം ചട്ടമുണ്ടാക്കിയത്. പിന്നെയും വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് 2004ലാണു സംസ്ഥാനം ചട്ടം കൊണ്ടുവന്നത്.

നിർബാധം സ്ത്രീധനം; എന്നിട്ടും... 15 കേസ് പോലുമില്ല

കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ കണക്കുകളിങ്ങനെ:

∙ സ്ത്രീധന മരണങ്ങൾ ഏറെയും ഇന്ത്യ, പാക്കിസ്ഥാൻ, ബംഗ്ലദേശ്, ഇറാൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ; ഇതിൽ തന്നെ കൂടുതൽ ഇന്ത്യയിൽ.

∙ 2005– 2019 കാലയളവിൽ രാജ്യത്ത് 85,609 സ്ത്രീധന മരണങ്ങൾ. (സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് റിസർച് ഡിപ്പാർട്മെന്റ്)

∙ 2010ൽ മാത്രം ഇന്ത്യയിൽ 8391 സ്ത്രീധന മരണങ്ങൾ.

∙ രാജ്യത്ത് സ്ത്രീകളുടെ അസ്വാഭാവിക മരണങ്ങളിൽ 50–60% സ്ത്രീധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവ.

∙ സ്ത്രീധനം നിർബാധം തുടർന്നിട്ടും ഇന്നുവരെയുള്ളത് പതിനഞ്ചിൽ താഴെ കേസുകൾ (പൊലീസ് വെബ്സൈറ്റ്)

∙ കുടുംബക്കോടതികളിലെ ആയിരക്കണക്കിനു കേസുകളിൽ തർക്കവിഷയം വിവാഹ വേളയിൽ നൽകിയ പണവും ആഭരണങ്ങളും സമ്മാനങ്ങളും.

English Summary: Kerala High Court intervenes against non-implementation of Dowry Prohibition Act in the state