കേരളത്തിലെ കോവിഡ്: പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ആശങ്ക

ന്യൂഡൽഹി ∙ കേരളത്തിൽ കോവിഡ് കേസുകൾ കുറയാത്തതിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി. മന്ത്രിസഭാ അഴിച്ചുപണിക്കു പിന്നാലെ കോവിഡ് സ്ഥിതിയും ഓക്സിജൻ ലഭ്യതയും അവലോകനം ചെയ്യാൻ വിളിച്ച ഉന്നതതല യോഗത്തിലാണു മോദി കേരളത്തെക്കുറിച്ചു നേരിട്ടു പരാമർശിച്ചത്. പിന്നാലെ, കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളെയും മഹാരാഷ്ട്രയിലെ 15 ജില്ലകളെയും ആശങ്ക നൽകുന്നത് എന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം വിശേഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ കോവിഡ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കേരളത്തിൽ ഇപ്പോഴും അതിശക്തമായി കോവിഡ് വ്യാപനം തുടരുകയാണ്. രാജ്യത്ത് നിലവിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രതിദിന കേസുകളുടെ പകുതിയും മഹാരാഷ്ട്ര, കേരളം എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. അതുകൊണ്ടു കോവിഡ് ജാഗ്രതാ നടപടികളിൽ വീഴ്ച പാടില്ലെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ലവ് അഗർവാൾ പറഞ്ഞു. അതേസമയം, രാജ്യത്തു പൊതുവിൽ പ്രതിദിന കേസിൽ കാര്യമായ കുറവുണ്ട്. രാജ്യത്തെ 80% കേസുകളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 90 ജില്ലകളിൽ നിന്നാണ്.

∙ ബ്രിട്ടനെ കണ്ട് ഭയക്കണം

യൂറോ കപ്പിനു പിന്നാലെ ബ്രിട്ടനിൽ കോവിഡ് കേസുകളിൽ ഉണ്ടായ വൻവർധന ഇന്ത്യ ജാഗ്രതയോടെ കാണണമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം. കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിച്ചാണ് അവിടെ ഫുട്ബോൾ ആരാധകർ എത്തിയത്. ഇതിന്റെ ഫലമാണ് യുകെയിൽ ഇപ്പോഴുണ്ടായ വർധന. റഷ്യയിലും ബ്രസീലിലുമെല്ലാം ഈ രീതിയിലുള്ള വർധനയുണ്ടെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

English Summary: More than 50% of total Covid cases reported from Kerala, Maharashtra, says govt