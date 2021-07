സർക്കാരുമായി ഏറ്റുമുട്ടൽ ഒഴിവാക്കി ബാർ ഉടമകൾ

തിരുവനന്തപുരം ∙ ബവ്കോ ലാഭവിഹിതത്തിൽ പുതുതായി വരുത്തിയ വർധന പൂർണമായി ഒഴിവാക്കണമെന്ന ആവശ്യം നടപ്പായില്ലെങ്കിലും ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ സർക്കാരുമായി ഏറ്റുമുട്ടൽ വേണ്ടെന്ന് ഇന്നലെ രാവിലെ ചേർന്ന ബാർ ഉടമകളുടെ യോഗം തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണു സംസ്ഥാനത്തെ ഒട്ടുമിക്ക ബാറുകളും തുറന്നത്.

ബവ്കോ 8% ലാഭവിഹിതമെടുത്താണു നേരത്തേ ബാറുകൾക്കും കൺസ്യൂമർഫെഡ്, ബവ്കോ ഔട്‌ലെറ്റുകൾക്കും ചില്ലറ വിൽപനയ്ക്കു മദ്യം നൽകിയിരുന്നത്. രണ്ടാം ലോക്ഡൗണിനുശേഷം മദ്യവിൽപന പുനരാരംഭിച്ചപ്പോഴാണു കൺസ്യൂമർഫെഡിനോട് 20 ശതമാനവും, ബാറുകളോട് 25 ശതമാനവും ലാഭവിഹിതം വാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ലോക്ഡൗണിൽ അടഞ്ഞുകിടന്നതു മൂലമുള്ള വരുമാന നഷ്ടം നികത്താനായിരുന്നു വർധന. ബവ്കോ ഔട്‌ലെറ്റുകൾക്കു മദ്യം നൽകുമ്പോൾ ഈടാക്കിയിരുന്ന ലാഭവിഹിതം 8%ആയി നിലനിർത്തുകയും ചെയ്തു.

ഇതോടെയാണ് ബാറുകൾ മദ്യവിൽപന നിർത്തിവച്ചത്. നഷ്ട വിൽപന സാധ്യമല്ലെന്നും, ചില്ലറവിൽപന വില കൂട്ടുകയോ, ബവ്കോയുടെ ലാഭവിഹിതം പഴയപടിയാക്കുകയോ വേണമെന്നുമായിരുന്നു നിലപാട്.

ബാറുകൾ വിൽപന നിർത്തിയതുമൂലം സംസ്ഥാനത്തെ ചില്ലറ മദ്യവിൽപനശാലകൾ 906 ൽ നിന്നു 302 ആയി കുറഞ്ഞു. മറ്റു കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വാങ്ങാനെത്തുന്നവരുടെ തിരക്കു കൂടിയത് വിമർശനത്തിനിടയാക്കുകയും ചെയ്തു.

ഇതോടെയാണു നികുതി സെക്രട്ടറി, എക്സൈസ് കമ്മിഷണർ, ഫിനാൻസ് റിസോഴ്സസ് സ്പെഷൽ ഓഫിസർ എന്നിവരടങ്ങിയ മൂന്നംഗ സമിതിയെ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനു നിയോഗിച്ചത്. എല്ലാവർക്കും ലാഭവിഹിതം 13 % ആക്കുക എന്ന സമിതി ശുപാർശയാണ് ഇപ്പോൾ നടപ്പാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ബവ്കോ: തിരക്കു കുറയ്ക്കാൻ ടോക്കൺ

തിരുവനന്തപുരം ∙ സാധ്യമാകുന്ന ബവ്കോ ഔട്‌ലെറ്റുകളിൽ തിരക്കു കുറയ്ക്കാൻ ടോക്കൺ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്താൻ എംഡി യോഗേഷ് ഗുപ്തയുടെ നിർദേശം. സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഔട്‌ലെറ്റുകൾ, സൗകര്യപ്രദമായ കെട്ടിടം കണ്ടെത്തി ഉടൻ മാറ്റണം.

50 ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടുതൽ പ്രതിദിന വിറ്റുവരവുള്ള ഔട്‌ലെറ്റുകളിൽ കുറഞ്ഞത് 6 കൗണ്ടർ വേണം.

വിറ്റുവരവ് 35– 50 ലക്ഷമെങ്കിൽ 5 കൗണ്ടറും, 20–35 ലക്ഷമെങ്കിൽ 4 കൗണ്ടറും 10–20 ലക്ഷമെങ്കിൽ 3 കൗണ്ടറും വേണം. 30 ലക്ഷത്തിനു മുകളിൽ വിറ്റുവരവുള്ള ഔട്‌ലെറ്റുകളിൽ അധിക സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരെ നിയോഗിക്കണമെന്നും എംഡി സർക്കുലറിലൂടെ നിർദേശിച്ചു.

English Summary: Bar owners not for conflict with government