കേരളത്തിനു പുറത്തേക്ക് ജയിൽ മാറ്റത്തിനു നീക്കം

കൊച്ചി∙ നയതന്ത്ര പാഴ്സൽ സ്വർണക്കടത്തു കേസിൽ കോഫെപോസ (കള്ളക്കടത്തു തടയൽ നിയമം) തടവുകാരായി പൂജപ്പുര സെൻട്രൽ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന സ്വപ്ന സുരേഷ്, പി.എസ്. സരിത്ത്, കെ.ടി. റമീസ് എന്നിവരെ സംസ്ഥാനത്തിനു പുറത്തെ ജയിലുകളിലേക്കു മാറ്റാൻ കസ്റ്റംസ് നിയമോപദേശം തേടി.

കേസിൽ മൊഴി മാറ്റാൻ പ്രതികളെ ജയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതായുള്ള പരാതിയെ തുടർന്നാണിത്. സ്വർണക്കടത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല, കേന്ദ്രമന്ത്രി വി. മുരളീധരൻ, ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ കെ. സുരേന്ദ്രൻ എന്നിവരെ ബന്ധപ്പെടുത്തി മൊഴി നൽകാൻ ജയിലിനുള്ളിൽ സമ്മർദവും പീഡനവും നേരിടുന്നതായി കേസ് ഓൺലൈനായി പരിഗണിച്ചപ്പോൾ പി.എസ്. സരിത്ത് സാമ്പത്തിക കുറ്റവിചാരണക്കോടതിയോടു പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു. അഭിഭാഷകൻ മുഖേന നൽകിയ പരാതിയിൽ എൻഐഎ കോടതിയും സരിത്തിന്റെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

മൊഴി മാറ്റാൻ തയാറാകാത്തതിനാൽ ജയിലിൽ സ്വപ്നയുടെ ജീവനു ഭീഷണിയുണ്ടെന്നു സ്വപ്നയുടെ മാതാവും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണു കോടതിയുടെ അനുവാദത്തോടെ പ്രതികളെ സംസ്ഥാനത്തിനു പുറത്തേക്കു മാറ്റാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്. കേസിൽ സ്വപ്നയുടെ കൂട്ടുപ്രതിയായ സന്ദീപ് നായർ കേസന്വേഷിക്കുന്ന മറ്റൊരു കേന്ദ്ര ഏജൻസിയായ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ മൊഴി നൽകിയിരുന്നു.

കേസിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയടക്കം കഴിഞ്ഞ മന്ത്രിസഭയിലെ പ്രമുഖർക്കെതിരെ മൊഴി നൽകാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചെന്നായിരുന്നു സന്ദീപിന്റെ ആരോപണം. എൻഐഎ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത യുഎപിഎ (നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തന നിരോധന നിയമം) കേസിൽ സന്ദീപിനെ മാപ്പുസാക്ഷിയാക്കിയിരുന്നു.

കോഫെപോസ തടവുകാരെ മൊഴി മാറ്റാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച ജയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കാനുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണു കസ്റ്റംസ്. കെ.ടി. റമീസ് ജയിലിൽ ലഹരിമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചെന്ന ജയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പരാതിയിൽ ലഹരി പദാർഥ നിരോധന നിയമം (എൻഡിപിഎസ്) അനുസരിച്ചു തെളിവു ശേഖരിക്കാൻ അധികാരമുള്ള കേന്ദ്ര ഏജൻസികളും അന്വേഷണം തുടങ്ങി. ലഹരിപദാർഥങ്ങൾ അടങ്ങിയ പാഴ്സൽ റമീസിനു വേണ്ടി ജയിലിൽ എത്തിയെന്ന പരാതിയിലെ പരാമർശം ഏറെ ഗൗരവമുള്ളതാണ്.

ഇതു സംബന്ധിച്ചു കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ ജയിൽ അധികാരികളുടെ മൊഴിയെടുക്കും. നർകോട്ടിക് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ (എൻസിബി), ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് റവന്യു ഇന്റലിജൻസ് (ഡിആർഐ), കസ്റ്റംസ് എന്നിവർക്കു സ്വന്തം നിലയിൽ ലഹരിക്കേസുകൾ അന്വേഷിക്കാൻ അധികാരമുണ്ട്.

English Summary: Gold smuggling: Customs to transfer accuses to other state jail