നിയമസഭാ കയ്യാങ്കളി കേസ്: സുപ്രീം കോടതി അനുമതിയോടെ അപ്പീൽ പിൻവലിക്കാൻ സർക്കാർ

തിരുവനന്തപുരം ∙ മുൻ ധനമന്ത്രി കെ.എം.മാണി ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ നിയമസഭയിലുണ്ടായ അക്രമ സംഭവങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച കേസിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഇനി എന്തു നിലപാട് സ്വീകരിക്കണമെന്നു സർക്കാർ ഗൗരവപൂർവം ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. കോടതിയുടെ അനുമതിയോടെ അപ്പീൽ പിൻവലിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചു സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പിൻവലിക്കാൻ ഇതുവരെ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലെന്നും കേസിൽ തുടർ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നുമാണ് നിയമവകുപ്പ് അധികൃതർ പറയുന്നത്.

വ്യാഴാഴ്ച ഈ കേസ് സുപ്രീം കോടതി വീണ്ടും പരിഗണിക്കുന്നതിനു മുൻപ്, എന്തു നിലപാട് സ്വീകരിക്കണമെന്നു സർക്കാർ അഭിഭാഷകന് അഡ്വക്കറ്റ് ജനറൽ നിർദേശം നൽകും. അപ്പീൽ പിൻവലിക്കണമെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ അനുമതി വേണം. ഇത്തരമൊരു നിലപാട് സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചാൽ കോടതിയുടെ പ്രതികരണം എന്തായിരിക്കുമെന്നതു നിർണായകമാണ്.

നിയമസഭയിലെ അക്രമങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാനാവില്ലെന്ന നിലപാടാണ് സുപ്രീം കോടതി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ കേസിൽ പ്രതികളായതിനാൽ കോടതിയിൽ നിന്നു പ്രതികൂല പരാമർശം ഒഴിവാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണു സർക്കാർ നടത്തുന്നത്.

